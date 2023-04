¡Karyme Lozano anuncia desde Televisa su regreso a las telenovelas! La actriz mexicana formará parte del elenco de la nueva historia de la cadena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era uno de los anuncios más esperados por parte de los fans de Karyme Lozano, ¡y por fin lo ha hecho! Desde la famosa entrada al canal y sus letras en la pared, la actriz confirmó su regreso a las telenovelas. Desde que el verano pasado hiciera Mi secreto, el público contaba con poder verla más seguido en la pantalla chica con nuevos y jugosos personajes. Y así mismo va a ser. La propia artista lo contaba entusiasmada y daba algunos detalles de esta nueva aventura en la que se embarca. Karyme Lozano Karyme Lozano arranca telenovela en Televisa | Credit: (Photo by Rodrigo Varela/WireImage) "¡Estoy muy emocionada porque hoy tuve una lectura de la telenovela que voy a hacer aquí en Televisa y ya les estaré contando!", explicó entusiasmada la intérprete quien, antes de aceptar su anterior novela, había estado retirada de ellas por 9 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿de qué se trata? ¿Cuál será su papel? ¿Hará de buena o mala? Esto fue lo que se limitó a decir la también protagonista de Amar sin límites. "No les puedo decir todo porque es sorpresa, pero vienen cosas maravillosas, es una novela preciosa, una historia que los va a atrapar, con un personaje espectacular. Bendito sea Dios, los amo", concluyó con la ilusión de una niña. ¡Muchísimas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Karyme Lozano anuncia desde Televisa su regreso a las telenovelas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.