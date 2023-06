Karla Gaytán: "Creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos pasado por cierto tipo de bullying e injusticias" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karla Gaytán Credit: TelevisaUnivision; Instagram Karla Gaytán La joven actriz mexicana, quien es sobrina de Biby Gaytán, interpreta a Itzel, una persona de género no binario, en la exitosa telenovela El amor invencible, que Univision transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este. "No me hubiera atrevido [a cortarme el cabello] si no hubiera sido por el proyecto". Empezar galería Aprendizaje Karla Gaytan Credit: Instagram Karla Gaytan Interpretar a Itzel, una persona de género no binario, ha dejado grandes enseñanzas a Karla Gaytán en el terreno personal. "Me ha enseñado a abrir los ojos y a ver lo triste que es el mundo y lo que viven muchísimas personas hoy en día", aseguró en una entrevista con el reportero mexicano Eden Dorantes. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Desde el respeto y la empatía Karla Gaytán Credit: Instagram Karla Gaytan La joven actriz mexicana comentó que el género no binario "es un tema que siempre ha existido, no es algo nuevo, pero la gente no está muy abierta a hablar de temas diferentes o más actuales por así decirlo. La verdad es que el señor Osorio [productor ejecutivo de El amor invencible] lo está hablando desde el respeto, la empatía y, sobre todo, sobre el amor". 2 de 6 Ver Todo Agradecida Karla Gaytan Credit: Instagram Karla Gaytan Karla no puede estar más agradecida con el recibimiento que ha tenido su personaje entre el público. "Afortunadamente Itzel ha sido muy bien recibida. Algunas personas se sienten bastante identificadas con Itzel y creo que todos en algún punto de nuestras vidas nos hemos sentido identificados o hemos pasado por cierto tipo de bullying o por injusticias". 3 de 6 Ver Todo Anuncio Cambia de look Karla Gaytan Credit: Instagram Karla Gaytan Karla tuvo que cortarse su larga melena para poder interpretar a Itzel. "Lo traía larguísimo, más abajo de la cintura. Creo que al principio no lo pensé, o sea fue como 'sí, córtenmelo, rápenme'. Tenía muchísimo tiempo queriendo trabajar con el señor Osorio entonces fue como 'sí, lo que quieran háganme en el cabello'. Y la verdad es algo que no me hubiera atrevido si no hubiera sido por el proyecto, entonces agradezco mucho igual esa parte", comentó en su día en el programa Hoy. 4 de 6 Ver Todo Pareja de ficción Karla Gaytan Credit: Instagram Karla Gaytan La química que ha tenido en pantalla con el joven actor mexicano Emiliano González, con quien ya había trabajado en la nueva versión de La madrastra, ha gustado mucho al público. "Con mi changui", escribió Emiliano junto a esta foto que publicó meses atrás desde su perfil de Instagram. 5 de 6 Ver Todo Carrera Karla Gaytán Credit: Instagram Karla Gaytán Karla comenzó a estudiar actuación muy pequeña en la escuela de actuación de su padre Ruy Gaytán, quien es hermano de la actriz y cantante mexicana Biby Gaytán. Posteriormente, entró al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Entre las telenovelas en las que ha participado a su corta edad se encuentran Si nos dejan y la nueva versión de La madrastra. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

