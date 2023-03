Al igual que Gaby, su personaje en la telenovela Mi camino es amarte (Univision), Karla Esquivel no tenía muy claro qué rumbo iba a tomar su camino. "Fue mi mamá la que me dijo: '¿Por qué no haces el casting para el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa)? Porque lo que sí tenía claro es que quería estudiar algo relacionado con la literatura, con el teatro. Y yo dije: 'Bueno, va, por qué no'", confiesa la joven actriz mexicana. "Pero nunca había sido según yo, mi papá dice que sí, que yo hacía shows y espectáculos desde niña, pero no recuerdo, entonces siento que fue un poco la guía de mis papás la que me llevó por ese camino y la atinaron".

Hoy Karla no se ve haciendo otra cosa que interpretando personajes. "Si me preguntas que si quiero hacer algo más en la vida que actuar la respuesta es no", asevera la actriz, quien se puso por primera vez de manera profesional frente a una cámara en el año 2016 con la telenovela de TelevisaUnivision Sueño de amor, donde tuvo "una mini participación". "Nos mandaron desde el CEA a hacer unas cápsulas que iban a salir en la pantalla del hospital de una toma y literal esa fue la primera vez que profesionalmente me paré en un set y me pagaron por actuar". Tenía 18 años.

Ahora, a sus 25 y tras varios años interpretando personajes secundarios en diferentes producciones, Karla ve cómo su carrera comienza a despuntar con su participación en Mi camino es amarte, telenovela que se encuentra en los primeros lugares de audiencia, tanto en México como en Estados Unidos. "Estoy segura de que es un parteaguas en mi carrera. Es la puerta que se me abrió para abrir otras miles de puertas y es la oportunidad más grande hasta ahora que he tenido de demostrar quién soy, de demostrar mi talento como actriz y de demostrar que puedo ser una portadora de mensajes contundentes e importantes en esta industria".

¿Qué es lo que más disfrutaste a la hora de interpretar a Gaby?

Definitivamente disfruté mucho que es muy extrovertida, que es muy aventada y que no le importa el qué dirán, bueno al principio de la historia no le importa eso. Eso a mí me ayudó porque me consideraba una persona un poco más introvertida y a lo mejor como penosa y que llegara Gaby a mí y dijera como de 'sabes qué, o sea no importa, la vida es una, vete a bailar', sí ha sido algo que disfruté muchísimo de interpretarla. Y obviamente el reto actoral que fue ya para los últimos capítulos, que es algo que ustedes podrán ver pronto. Es un mega reto actoral interpretar toda la culpa que carga, toda la responsabilidad, toda la pena que le da el no encontrar su camino.

¿Tienes alguna característica en común con Gaby?

Al principio yo creía que no, pero la verdad es que comparto mucho más con ella de lo que pensaba. Creo que lo que comparto mucho con Gaby es esta cosa de querer encontrarme y de querer encontrar a dónde va mi camino, quién soy en la vida, para dónde voy, cuál es el mensaje que tengo que dar. Yo ahora lo tengo un poco más claro, sé un poco más qué quiero, Gaby está más confundida en ese aspecto, pero sí he pasado por esos momentos. Y creo que todos. De hecho me mandan muchos mensajes como de 'me identifico mucho con Gaby' y agradeciéndome por hacer un personaje así que es tan humano y tan lleno de defectos y de virtudes.

¿Qué destacarías de Gabriel Soto?

No tienes idea de lo mucho que yo admiro a Gabriel. Se convirtió en un muy buen amigo, es muy buen confidente dentro y fuera del set.

¿Qué admiras de él?

Que es un profesional al 100%, es la persona más disciplinada que yo conozco. Nosotros teníamos que usar el apuntador, pero él se aprendía todas sus escenas de un día para otro porque tenía llamado diario y de 30 escenas o más al día, entonces él llegaba con sus escenas aprendidas, sabía de dónde venía, a dónde iba, o sea de verdad disciplinado y además amoroso, humilde. Es un gran líder y yo creo que gracias a él y a Susy, que son los protagonistas de esta historia, es que se pudo llevar con tan bonita armonía. Gracias a su liderazgo es que estamos donde estamos. Fue un trabajo en equipo, pero yo creo que es bien importante tener líderes que guíen y que acompañen y ellos definitivamente son eso.

¿Qué tal la química en el set con Rodrigo Brand?

Rodrigo y yo somos muy buenos amigos. Nos conocemos desde el CEA. No éramos tan amigos estando en el CEA, pero ya nos conocíamos, ya teníamos esta como complicidad de venir del mismo lugar, sabemos cómo es esta carrera y desde el casting me dio mucha confianza estar con él. Creo que desde ahí se vio esta química que a los productores les gustó tanto. Y ya a lo largo del rodaje nos hicimos grandes amigos los cuatro, Carlos Said (Sebastián), Diana Haro (Lupita), Rodrigo Brand (JuanPa) y yo, y empezamos a convivir dentro y fuera del set. Creo que esa complicidad de amistad es lo que hizo que se viera tan natural y con tanta química.

¿Siempre tuviste claro que querías ser actriz?

La verdad no. Yo, justo como Gaby, no tenía idea de para dónde iba mi camino y fue mi mamá la que me dijo: '¿Por qué no haces el casting para el CEA?'. Porque lo que sí tenía claro es que quería estudiar algo relacionado con la literatura, con el teatro. Y yo dije: 'Bueno, va, por qué no'. Pero nunca había sido según yo, mi papá dice que sí, que yo hacía shows y espectáculos desde niña, pero no recuerdo, entonces siento que fue un poco la guía de mis papás la que me llevó por ese camino y pues la atinaron y afortunadamente estoy en esta carrera tan bonita y no pienso hacer otra cosa.

¿Eres la única artista de tu familia?

En el medio actualmente no, en realidad tengo una tía que creo que es prima segunda de mi mamá, que todos la ubican, es Lolita Cortés, pero no tenemos mucha relación así como familiar. Pero de mi familia cercana sí soy la única. Aunque mi abuelo materno fue actor de joven y mi mamá también fue Miss San Luis Potosí, mi papá también estaba como un poquito metido en el teatro de su ciudad, San Luis Potosí, pero al final la única que siguió soy yo.

¿Cómo se tomaron tus padres tu decisión de ser actriz? ¿Te apoyaron desde un inicio?

Sí, afortunadamente mis papás, tanto mi mamá como mi papá fueron un soporte extraordinario en esta carrera. Me apoyaron desde el día 1. Obviamente con miedo y obviamente con dudas, pero siempre han creído mucho en mí y siempre han creído que voy a triunfar en esto y gracias a sus creencias y a sus oraciones es que lo estoy logrando y siempre les estaré eternamente agradecida.

¿Cuándo fue la primera vez que te pusiste profesionalmente frente a una cámara?

Profesionalmente, o sea que ya me pagaron por estar frente a una cámara, fue en una mini participación que tuve en la telenovela Sueño de amor. Nos mandaron desde el CEA, yo estaba en primero y nos mandaron a hacer una cápsulitas que iban a salir en la pantalla del hospital de una toma y literalmente esa fue la primera vez que profesionalmente me paré en un set y me pagaron por actuar. Tenía 18, 19 años, por ahí más o menos.

¿Cómo se definiría Karla Esquivel?

Creo que es bien complicado cuando alguien te diga que te definas. Pero sí creo que soy una persona resiliente, que no se da por vencida y que no se queda con ganas de nada. Si quiero hacer algo lo hago, si quiero decir algo lo digo porque siempre he tenido como esta mentalidad de que la vida es demasiado corta como para quedarnos con las ganas de algo y que no sabemos si vamos a estar aquí mañana. Esta cosa de no hay más que hoy siempre lo he tenido muy presente en mi vida, así que justo creo que soy una persona que va por la vida haciendo lo que quiere cuando quiere hacerlo.

¿Tienes alguna otra pasión además de la actuación?

Si me preguntas que si quiero hacer algo más en la vida que actuar la respuesta es no. Me gusta mucho cantar, es algo que me gusta, quiero entrenar mi instrumento vocal para ser mejor, pero creo que si no fuera actriz otra de mis pasiones a lo mejor sería dirigir. Me gusta muchísimo y admiro mucho a todos los directores y directoras con las que he tenido el placer de trabajar, así que sí me gustaría mucho dirigir, creo que esa podría ser otra de mis grandes pasiones.

