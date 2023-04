Actriz se despide de El señor de los cielos tras 7 años formando parte de la exitosa superserie "Siento que hoy me desprendo de un pedacito de mí, pero sé que vienen distintos retos para los cuales estoy lista y en manos de Dios", ha escrito a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karla Carrillo Carmen Aub, Isabella Castillo, Karla Carrillo y Maricela González, actrices de El señor de los cielos | Credit: Instagram Karla Carrillo El señor de los cielos (Telemundo) llegó a su fin para Karla Carrillo. La actriz mexicana, quien formaba parte de la exitosa superserie desde el 2017, cerró esta semana su ciclo en la historia protagonizada por Rafael Amaya con la inesperada muerte de su personaje, Corina Saldaña. Carrillo compartió a través de su perfil de Instagram unas emotivas palabras a modo de despedida en las que agradece a su personaje por todas las enseñanzas que le dejó durante estos años. "Corina Saldaña, fueron 7 años de vivir contigo y lo único que puedo decirte es gracias por haberme elegido para vivir en ti, por haberme enseñado tanto, por hacerme ver que las cosas siempre son mejor si se dicen de frente aunque a la gente a veces eso le de miedo, que ser valiente es una elección y que el carácter se nos va forjando conforme a las situaciones a las que la vida nos va enfrentando. Gracias por haberme regalado a una familia en la que todos estamos locos pero nos entendemos … los amo compañeros", comenzó compartiendo la actriz. Karla Carrillo Karla Carrillo dio vida a Corina Saldaña en El señor de los cielos | Credit: Instagram Karla Carrillo "Siento que hoy me desprendo de un pedacito de mí, pero sé que vienen distintos retos para los cuales estoy lista y en manos de Dios. Te voy a extrañar", agregó la intérprete. Carrillo también quiso aprovechar la ocasión para agradecer al público "que me acompañó en este viaje y que me dieron chance de ganarme sus corazones mediante este personaje". "Estoy feliz de ver todo el cariño que le tienen a Corina y eso me hace sentir satisfecha con el trabajo realizado donde cada día entregué mi máximo y hoy sé que valió la pena gracias a ustedes". Karla Carrillo Rafael Amaya y Karla Carrillo en El señor de los cielos | Credit: Instagram Karla Carrillo Su publicación se llenó al instante de emotivos comentarios de sus seguidores y compañeros de trabajo, quienes también tuvieron palabras para ella en este cierre de ciclo tan importante. "El agradecimiento es para ti. Por ser tan chingona, por tu gran trabajo, por esa generosidad y cariño que nos regalaste siempre. Ya vendrán nuevos y mágicos caminos para seguir creciendo", no tardó en escribir el actor colombiano Alejandro López, quien interpreta a 'El Súper Javi'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué fortuna haberte conocido Karla! Te mereces las cosas más lindas de este planeta", comentó por su parte el actor mexicano Alan Slim, quien da vida a Jaime Rosales. El mensaje de Maricela González, 'La Felina', tampoco se hizo esperar: "Felicidades en tu nuevo camino cargado de enseñanzas, gracias a tu Corina, que permanecerá en nuestros corazones". El señor de los cielos 8 se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

