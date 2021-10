El Netflix de las telenovelas y series turcas Kanal D Drama, el único canal 100% de producciones turcas en español, acaba de lanzar su servicio de streaming independiente por suscripción para su audiencia hispana en Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir kanal D Drama Kanal D Drama | Credit: Cortesía Amor eterno, Todo por mi hija, Cennet, Hercai: amor y venganza, La hija del embajador… Las telenovelas turcas se han apoderado desde hace varios años con gran éxito del prime time de las principales cadenas de televisión hispanas, compartiendo programación con los melodramas mexicanos, a los que en ocasiones han llegado a superar en términos de audiencia. El hambre que sigue teniendo el público por este tipo de historias llevó recientemente al Kanal D Drama, el primer y único canal que reúne las mejores series turcas en español completamente en HD, a lanzar un servicio de streaming independiente por suscripción que permitirá a los fans de las producciones turcas disfrutar de más de 4.000 horas de toda su programación, desde una variedad de dispositivos por un costo mensual de $4.99 o $49.99 anualmente. "Estamos muy emocionados de lanzar esta nueva aplicación SVOD, especialmente sabiendo que Turquía es actualmente el segundo exportador de de televisión más grande, después de los EE. UU. Hay una gran población de hispanoamericanos que aman y disfrutan de las novelas turcas, así que qué mejor manera de celebrar esto que dándoles la oportunidad de disfrutar de sus series favoritas donde quieran, cuando quieran, en sus dispositivos digitales preferidos", dijo Francheska León de La Barra, responsable de mercadeo para Kanal D Drama en EE. UU. y América Latina. Los suscriptores de esta nueva plataforma podrán acceder instantáneamente a una creciente librería de telenovelas turcas completas, mientras disfrutan de estrenos diarios de lunes a viernes, desde múltiples dispositivos, en cualquier momento y lugar de su preferencia. Kanal D Drama Kanal D Drama | Credit: Kanal D Drama Entre los títulos que ofrece Kanal D Drama se encuentran ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, Mi vida eres tú, Tormenta de Pasiones, Amor Prohibido y nuevos estrenos en la región como Amor en Blanco y Negro, Meryem, Amor y travesuras, Agentes implicados y La trampa del amor. La aplicación ya puede ser descargada del Apple App Store y Google Play para móviles y tabletas con opción a reproducción via Chromecast y también está disponible a través de Roku. Estará disponible para televisores inteligentes Samsung y Amazon Fire TV más adelante. Algunas de las series turcas más populares que se encuentran en la plataforma son: Amor en blanco y negro Ferhat es un asesino a sueldo que trabaja para su tío. Aslı es una médico joven e idealista. Un día, sus caminos se cruzaron de la manera más inesperada, Aslı se ve obligada a operar a un hombre al que Ferhat había disparado. Con el tiempo, estas dos personas opuestas se acercarán entre sí. Sin embargo, el estilo de vida de Ferhat es demasiado oscuro. Amor en blanco y negro Amor en blanco y negro | Credit: Cortesía La trampa del amor Ayşe, una joven humilde, planea una trampa amorosa como su último plan de salvación y acusa a Kerem, el hijo de su jefe, de ser su amante para obligarlo a casarse con ella. Kerem finalmente decide ser parte del plan de Ayşe solo para hacerse cargo del puesto de su padre en la empresa. ¿Terminarán felices para siempre o esta trampa de amor los atrapará a ambos para siempre? La trampa del amor La trampa del amor | Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mi vida eres tú Ambientada en la Primera Guerra Balcánica (1912-1913) y la Guerra Greco-Turca (1919-1922), una familia separada por la devastadora guerra buscará por todos los medios reunirse nuevamente. Mi vida eres tú Mi vida eres tú | Credit: Cortesía Hekimoglu ( Nov. 16, 2021) La versión turca de la exitosa serie estadounidense House M.D. está protagonizada por Timuçin Esen como Ateş Hekimoğlu, aclamado médico en enfermedades infecciosas y nefrología. La serie sigue la vida de este médico antisocial, ingenioso y arrogante que hará todo lo posible para resolver los casos más desconcertantes que se interpondrán en su camino.

