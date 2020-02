Kaan Urgancıoğlu: "Me encantaría trabajar en Estados Unidos"

Mientras que en la ficción se hace odiar en la piel del malvado Emir, en la vida real Kaan Urgancıoğlu no tiene afortunadamente nada que ver con el maquiavélico personaje que interpreta cada noche en la exitosa telenovela Amor eterno (Univision). Así lo corrobora la reciente visita que el actor turco realizó a nuestro país en la que el intérprete de 38 años se mostró de lo más amable y accesible con sus fans hispanos y la prensa. People en Español tuvo la oportunidad de conversar con Kaan y esto fue lo que nos compartió respecto a su participación en Amor eterno y su carrera.

¡Bienvenido a nuestro país! ¿Cómo te ha recibido el público hispano?

Fue impresionante, no me esperaba ese recibimiento. Me siento muy agradecido.

¿Qué sientes al ver que tu trabajo ha sido doblado a tantos idiomas?

Algunos actores [que me han doblado] se pusieron en contacto conmigo y fue impresionante como compartir el mismo personaje con otra gente en diferentes idiomas pero con muchas cosas en común. Y verme en otros idiomas también fue bien diferente.

¿Te resultó difícil como actor entender la maldad de Emir?

En realidad fue divertido más que difícil al principio, pero después de algunos episodios llevar esa intención hasta el final me cansaba mucho. Pero yo no veo a Emir como un villano, había algo más que me hizo conectar con el personaje, entonces empecé a respetar al personaje en el sentido de que él sabe lo que quiere y lucha para conseguirlo sin importarle nada.

La telenovela hace años que se grabó, ¿sigues manteniendo contacto con algún compañero?

Realmente sí, los veo de vez en cuando, pero todos estamos muy ocupados la mayoría del tiempo. La vida sigue entonces [todos] tienen sus nuevos personajes y hacen un trabajo bastante bueno.

¿Siempre soñaste con ser actor?

La verdad no. Yo estudié Economía y fue al azar que me convertí en actor. Cuando acabé la Universidad tuve que decidir si tomar el camino de la actuación o no y finalmente decidí tomar esa dirección.

¿Te gustaría trabajar en Estados Unidos?

Me encantaría trabajar en Estados Unidos. Aprendimos del cine y la televisión viendo sus trabajos.

Por último, ¿qué mensaje le darías a las casi dos millones de personas que ven cada noche Amor eterno y la han colocado como la favorita del público?

Puedo decirles algo al público, pero no el final de la novela (ríe). Es impresionante que un show nos una a todos. Gracias por todo y espero verlos pronto con otros proyectos.