Julián Gil y más actores confirmados para ¿Qué le pasa a mi familia? El nuevo melodrama con tintes de comedia de Televisa que marcará el regreso a la televisión de Ariadne Díaz ya tiene a gran parte de su elenco definido. ¡Conócelo! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la piel de Regina, una mujer que trabaja como asistente ejecutiva del presidente de una importante empresa y que, debido a un fracaso sentimental, no cree en el amor; Ariadne Díaz regresará muy pronto a las telenovelas de la mano del productor Juan Osorio como protagonista de ¿Qué le pasa a mi familia?, el nuevo melodrama de Televisa. "Estoy muy contento con los libretos, la verdad es que es una historia que estoy seguro que va a hacer una conexión con la audiencia de las 8:30 de la noche", expresaba emocionado su productor en una reciente entrevista para Televisa Espectáculos. Image zoom Ariadne Díaz Mezcalent Ariadne, que llevaba dos años alejada de la televisión, estará acompañada en esta nueva historia por un elenco de lujo que incluye a la primera actriz mexicana Diana Bracho. "Va a ser la mamá de la protagonista", avanzó Osorio. Image zoom Diana Bracho Mezcalent El melodrama marcará el regreso a las telenovelas de Julián Gil, quien en palabras del productor tendrá un personaje 'precioso' como uno de los galanes maduros de la historia. Image zoom Julián Gil Mezcalent La telenovela, que comenzará a grabarse próximamente en México, también contará con las actuaciones de los primeros actores Rafael Inclán, María Sorté y César Évora. Image zoom Rafael Inclán, María Sorté y César Évora Mezcalent (x3) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto al elenco juvenil, destaca la participación de Emilio Osorio, quien interpretó a Aristemo en Mi marido tiene más familia, y el regreso a Televisa de la exestrella de Disney Karol Sevilla, a quienes muchos recuerdan por la exitosa serie Soy Luna. Image zoom Emilio Osorio y Karol Sevilla ¿Qué le pasa a mi familia? inicia cuando Doña Luz, una viuda con tres hijos, recibe un diagnóstico de cáncer terminal y decide tomar medidas extremas para volver a unir a sus hijos adultos y enseñarles una lección. Estos, absortos en su trabajo y ambiciones personales, se han distanciado de su madre y quieren que les herede en vida el terreno en que están su casa y restaurante. Ella, quien sabe que no le queda mucho tiempo, los enjuicia para obligarlos a cambiar y dejarles la mejor herencia que una madre les puede dar: la unión entre hermanos.

