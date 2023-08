La telenovela por la que Julián Gil dejó ¡Siéntese quien pueda! en manos de Chiquibaby El actor había comentado en su momento que era "un proyecto muy importante para su carrera". Ahora por fin ha revelado los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julián Gil Julián Gil | Credit: Mezcalent Cuando Julián Gil anunció en julio a través de las redes sociales su salida del programa ¡Siéntese quien pueda! (Univision) comentó que tomaba la decisión por un nuevo proyecto que estaba por arrancar en México y del que aún no podía revelar detalles. "Todavía no puedo decir nada. Es un proyecto que vengo haciendo casting como dos años y pico. Es un proyecto también muy importante para mi carrera y sé que ustedes me van a apoyar muchísimo", dijo. El actor y presentador por fin ha revelado de qué proyecto se trata. Julián Gil Julián Gil | Credit: Mezcalent El que fuera villano de exitosas telenovelas como La que no podía amar y Sortilegio formará parte del elenco estelar de la nueva versión de El Maleficio que producirá José Alberto Castro para TelevisaUnivision con las actuaciones protagónicas de Fernando Colunga y Marlene Favela. "Tengo la dicha y la bendición de tener un gran personaje, creo que es un gran regreso a la cadena después de casi un año y pico sin hacer novelas", expresó ante las cámaras de Televisa Espectáculos. Julián Gil Julián Gil participará en la nueva versión de El maleficio | Credit: Instagram Julián Gil Gil adelantó que su personaje se llama Gerardo y "es un gran conocedor de las escrituras". "Es alguien que mueve los hilos de los diferentes personajes que están en la historia. Es un personaje muy, muy complejo. Creo que es el personaje más complejo que me ha tocado, pero estoy preparado", aseveró. "Creo que ha llegado en un momento de mi vida muy especial". Aunque mantiene la esencia de la historia original, el actor comentó que el productor "está trayendo una propuesta totalmente diferente, actualizada a la época; pero también respetando lo que es y lo que fue El Maleficio para la historia del mundo de las novelas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete, quien tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram, reveló que ya tenía este proyecto en la mira antes de empezar a conducir ¡Siéntese quien pueda! "Cuando me llamaron para hacer ¡Siéntese quien pueda! y tuve conversaciones con el productor le dije 'oye, si en algún momento me vuelven a llamar o vuelven a poner en la parrilla El Maleficio, ¿me dejarías ir a hacerlo?'. Y bueno fue como un preacuerdo, entonces con muchos sentimientos encontrados. Ahí va a estar Chiquibaby ocupando mi lugar, así que le dije 'cuídame el changarro' y a los muchachos les dije que la consintieran mucho a ella", comentó Gil.

