Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, ¡actuará en telenovela! "Es todo un honor estar en esta producción", expresó el joven artista en las redes sociales tras confirmarse su participación en el nuevo melodrama de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julián Figueroa Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa | Credit: Instagram Maribel Guardia Susana González, Gabriel Soto, Mark Tacher, Ximena Herrera, Carlos Said, Rodrigo Brand… El productor Nicandro Díaz ha logrado conformar un elenco muy atractivo para su nueva telenovela, Los caminos del amor, que combina experiencia y trayectoria con frescura y juventud. Este último es el caso de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastian, quien este martes fue confirmado como parte del elenco del esperado melodrama. "El talento además de heredarse tiene su luz propia que iluminará este camino. ¡Bienvenido Julián Figueroa a Los caminos del amor", se escribió desde la cuenta de Instagram de la telenovela. La noticia, como era de esperarse, tomó por sorpresa a muchos. Julián Gil Julián Figueroa actuará en la telenovela Los caminos del amor | Credit: Instagram Los caminos del amor "Esto sí que no me lo esperaba. ¡Qué emoción!", se puede leer entre las decenas de comentarios que no tardaron en inundar la publicación en la que se confirma su participación. "Es todo un honor estar en esta producción", reconoció en Instagram el joven artista. Julián Figueroa Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian | Credit: Instagram Julián Figueroa Aunque no han trascendido los detalles del personaje que interpretará en esta historia que comenzará a grabarse pronto en México, se sabe que su personaje se llamará Leonardo. Los caminos del amor, que se estrenará en México en noviembre a las 8:30 de la noche por Las Estrellas, narrará la historia de 'Memo' (Soto), un operador de tráiler que se entera pasados varios años de que tiene una hija que no conoce y la cual fue dada en adopción a un matrimonio. Gabriel Soto Susana González y Gabriel Soto, protagonistas de Los caminos del amor | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se trata de una historia sencilla en apariencia, pero de una gran profundidad, pletórica de valores como tenemos la intención siempre de trabajar porque no podemos olvidar que el hacer un contenido de esta naturaleza conlleva una gran responsabilidad: además de entretener tratar de enviar sencillos mensajes que nos aporten algo más para la vida diaria", contaba semanas atrás el productor de la telenovela durante la presentación a prensa de sus protagonistas.

