Llega Juego de mentiras, el thriller de Telemundo que pondrá a pensar al televidente con una historia que "atrapa" y "sorprende todo el tiempo" Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo protagonizan esta ficción que Telemundo estrena este martes 7 de marzo con una desaparición como punto de partida. "La historia tiene la capacidad de enredarte, de hacerte cambiar de conclusión episodio por episodio, de tenerte pegado a la pantalla". "Incluso nosotros nos íbamos sorprendiendo". "Tiene un formato que no es el que estamos acostumbrados a ver". Cuando Arap Bethke, Altair Jarabo y María Elisa Camargo comenzaron a leer el año pasado los libretos de Juego de mentiras, el nuevo thriller de Telemundo que se estrena este martes 7 de marzo a las 10 p. m., hora del Este, a los tres les sucedió lo mismo: no podían parar de leer. "Normalmente las historias arrancan fuerte y después del capítulo 10 o 15 baja un poquito la tensión, pero en este caso los libretos de Sebastián Arrau son sumamente completos, sumamente explosivos. Cada uno termina en un punto álgido, asegura Bethke en entrevista con People en Español. El punto de partida de la serie no puede ser más atractivo: una desaparición, la de Adriana Molina (Camargo), que convierte a casi todos los personajes en sospechosos. "La historia tiene la capacidad de enredarte, de hacerte cambiar de conclusión episodio por episodio, de tenerte pegado a la pantalla pero de una forma en la que tienes que poner mucha atención porque cada detalle cambia un poco el rumbo de la historia", asegura Camargo. "El personaje que pensabas que era el más lindo, el más bueno y el más coherente termina siendo todo lo contrario". Aunque tenían clara la línea inicial de sus personajes cuando comenzaron a grabar la serie, Bethke, Jarabo y Camargo confiesan que se iban enterando del rumbo que iba tomando la historia conforme iban recibiendo los libretos. "El libretista hacía muy bien su trabajo en sorprendernos a todos. Todo el tiempo iba agregándose nueva información y nuevas situaciones que no teníamos contempladas y eso hace que todo el tiempo, incluso nosotros, nos vayamos sorprendiendo con lo que va sucediendo con los personajes", comenta Arap, quien da vida a César Ferrer, el esposo de Adriana, quien se arriesgará a investigar por su cuenta su desaparición. "Es muy poco común encontrar esas sorpresas y esos giros dentro de una historia". María Elisa Camargo María Elisa Camargo es Adriana Molina en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO La historia tiene la capacidad de enredarte, de hacerte cambiar de conclusión episodio por episodio, de tenerte pegado a la pantalla — María Elisa Camargo La serie, que también cuenta en su elenco con Eduardo Yáñez, Cynthia Klitbo, Rodrigo Guirao y Alicia Machado, entre otros, "tiene un formato que no es el que estamos acostumbrados a ver", señala Jarabo. "Ni siquiera hablando de los personajes" porque "son más complejos que el bueno, que la mala… Todos toman decisiones y afrontan las consecuencias de sus actos con diferentes criterios e intereses". Empezando por el suyo, Camila del Río. "No es la protagonista débil ni boba", explica la actriz mexicana. "Al contrario, se va descubriendo, se pregunta cómo fue ciega ante muchas situaciones de su familia y de la vida. En medio de todo esto descubre el amor, pero dentro de muchas mentiras, sorpresas e intrigas". La ficción fue grabada el año pasado en los estudios de Telemundo Center en Miami con los más altos estándares de calidad. "Los sets de grabación son supermodernos, son de los mejores en el mundo, me atrevo a decir. Los lentes que compraron para esta serie en especial son de primerísimo nivel, de verdad que estamos trabajando con los mejores del mundo, así me siento y se ve en pantalla", destaca Jarabo, quien debuta en Telemundo con esta historia. Arap Behtke Arap Bethke es César Ferrer en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO Normalmente las historias arrancan fuerte y después del capítulo 10 o 15 baja un poquito la tensión, pero en este caso los libretos de Sebastián Arrau son sumamente completos, sumamente explosivos — Arap Bethke Su compañera coincide con ella. "En un mundo en el que está evolucionando tanto el contenido con las plataformas y con el público educándose ya como a buscar y a exigir contenido de más altos estándares Telemundo siempre está como al pie del cañón con eso", comenta Camargo, quien no se imaginaba en un inicio lo complejo que iba a ser su personaje. "Realmente fue muy poca la información que nos daban con respecto a todo, un poco para proteger la información… De repente me entero de estas múltiples vidas que tiene y se me hizo la boca agua. Hay mucha controversia y mucha incomodidad en este personaje y yo amo interpretar eso porque me gusta yo también estar perturbada e incomodada como artista, siento que ahí es donde está la magia". Altair Jarabo Altair Jarabo es Camila del Río en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO Tiene un formato que no es el que estamos acostumbrados a ver. Ni siquiera hablando de los personajes porque son más complejos que el bueno, que la mala… — Altair Jarabo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Altair, Arap y María Elisa están convencidos de que el público no va a poder despegarse de la pantalla si decide sintonizar este martes Telemundo a las 10 p. m., hora del Este, para ver el estreno. "La historia te atrapa, te sorprende todo el tiempo, tiene este elemento de thriller que siempre te está manteniendo al borde del asiento", asevera Bethke. "No te puedes distraer y eso es superterapéutico", agrega Camargo, "porque de alguna manera te olvidas como de todos tus problemas. Te metes en la historia y se te olvida todo".

