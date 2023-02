Juego de mentiras: conoce a los personajes del nuevo thriller de Telemundo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Juego de mentiras Credit: TELEMUNDO Arap Bethke, Altair Jarabo y María Elisa Camargo protagonizan este thriller lleno de drama, suspenso y secretos que Telemundo estrena el martes 7 de marzo a las 10 p. m., hora del Este. Mira la galería y conoce quién es quién en esta historia. Empezar galería Arap Bethke- César Ferrer Arap Bethke Credit: TELEMUNDO César es un hombre introvertido, protector e impulsivo. Está casado con Adriana y es padre de Noelia, su gran motor en la vida. Un artista natural, a César nunca le entusiasmó la idea de un trabajo de oficina, lo cual no era del agrado de su esposa. Es un esposo leal y padre dedicado. Por esencia, César es un hombre volátil y apasionado, lo cual ha causado problemas y distanciamiento de su esposa. Se convierte en el sospechoso principal de la desaparición de su esposa y no soporta la posibilidad de que lo separen de su hija por lo que va en busca de saber la verdad sobre la desaparición de Adriana. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Altair Jarabo- Camila del Río Altair Jarabo Credit: TELEMUNDO Camila es una hermosa joven de personalidad solitaria y curiosa que ha disfrutado de una vida privilegiada. Al llegar a la universidad descubrió un mundo diferente que la fue cautivando y convirtiendo en una mujer con criterio propio y liberal. Su pasión es ayudar por lo que completó una carrera como trabajadora social y creó una fundación sin fines de lucro para ayudar a los niños con escasos recursos. Es a través de la fundación que conoce a César, con quien desarrolla una relación que no tarda en florecer. 2 de 11 Ver Todo María Elisa Camargo- Adriana Molina María Elisa Camargo Credit: TELEMUNDO Adriana es la esposa de César que desaparece sin dejar rastro y quien, al parecer, lleva una vida doble. Es una mujer hermosa y ambiciosa que está dispuesta a hacer lo que sea necesario por dinero. Utiliza la seducción como arma para lograr lo que quiere y sabe cómo convertirse en el centro de atención. A pesar de amar a su hija, Adriana busca su propia felicidad ante todo y está dispuesta a sacrificar a su familia para conseguirla. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Rodrigo Guirao- Francisco Javier del Río Rodrigo Guirao Credit: TELEMUNDO Francisco es un hijo ejemplar ante los ojos de su madre, con quien siempre ha llevado buena relación e intereses similares. Es gerente en la empresa familiar y está comprometido con Alejandra Edwards, la mujer que su familia aprobó para él. Es un hombre al que le gusta tener control y esto lo lleva a tomar acciones calculadoras para su beneficio. Rodrigo conoce a Adriana y queda enloquecido con ella. Sin embargo, su familia no acepta el nuevo romance e intenta interponerse en la relación, pero el hará lo necesario para lograr su objetivo de conquistarla. 4 de 11 Ver Todo Cynthia Klitbo- Renata del Río Cynthia Klitbo Credit: TELEMUNDO Renata es la líder de la familia del Río y CEO de 'Aires Airlines', uno de los negocios lucrativos de la familia. Ambiciosa y fría, pero encantadora cuando quiere, Renata es una mujer de carácter fuerte, trabajadora y exitosa. A pesar de estar casada y ser madre, Renata nunca ha sabido ser afectuosa. 5 de 11 Ver Todo Eduardo Yáñez- Pascual del río Eduardo Yáñez Credit: TELEMUNDO Pascual siempre fue un hombre mujeriego, pero cuando conoció a Renata, su esposa, sus deseos de una relación estable florecieron. Goza de gran personalidad, simpatía y sentido del humor. Un hombre culto e inteligente que mantiene gran relación con sus hijos. A pesar de amar a su esposa, Pascual no encuentra romance en Renata quien siempre ha sido muy fría y poco romántica, por lo que busca la pasión fuera de su matrimonio. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Patricio Gallardo- Tomás del Río Patricio Gallardo Credit: TELEMUNDO Tomás siempre fue un poco tímido y callado. No siente que encaja en el mundo y guarda un secreto que ha impactado su vida. Ser padre es su gran sueño. 7 de 11 Ver Todo Pepe Gámez- Jesús Marín 'Chuy' Pepe Gámez Credit: TELEMUNDO Jesús creció en un hogar para menores donde las monjas lo apodaban 'Carita Sucia' ya que siempre jugaba con tierra, buscando tesoros enterrados. Fue adoptado por una familia humilde y su camino se cruzó con la familia del Río, quienes le tienen mucho aprecio. A pesar de aparentar ser un hombre sencillo, leal y agradecido, Jesus es realmente un joven mentiroso y resentido que siente que la vida le debe mucho. 8 de 11 Ver Todo Camila Núñez- Noelia Ferrer Camila Núñez Credit: TELEMUNDO Hija de César y Adriana, Noelia es una niña inteligente, simpática y muy independiente para su edad. Tiene una relación distante con su madre, quien no le presta mucha atención, pero es muy apegada a su padre. No obstante, la niña sufre mucho cuando su madre desaparece y teme perder a su padre. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alicia Machado- Alejandra Edwards Alicia Machado Credit: TELEMUNDO Alejandra es una mujer educada, bella y sociable, que ha logrado una exitosa carrera política y actualmente es Senadora en el estado de California. Su poder, dinero y simpatía la han convertido en la nuera ideal para Renata. Es novia de Francisco a quien ama, pero él no le corresponde de la misma manera. Su sueño es casarse con Francisco con la esperanza de que la pasión crezca entre ambos. 10 de 11 Ver Todo ¿De qué va la historia? Juego de mentiras Credit: TELEMUNDO Juego de mentiras comienza con la desaparición de Adriana Molina (Camargo) y todas las pistas apuntan a su esposo, César (Bethke), como el principal sospechoso en el posible asesinato. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, César se arriesga a investigar por su cuenta. Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la desaparición de su esposa, César descubre que Adriana llevaba una doble vida. Casi todos los personajes se convierten en sospechosos, ya que cada uno tiene una razón – aunque solo aparente – para querer eliminarla. Mientras tanto, la libertad, el amor y el futuro de César se ponen en juego en su búsqueda por respuestas. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

