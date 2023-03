¿Qué ha sucedido con Juego de mentiras a casi un mes de su estreno en términos de audiencia? Los datos de audiencia que registra el thriller de Telemundo que protagonizan Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo hablan por sí solos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Elisa Camargo Imagen promocional de Juego de mentiras (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Juego de mentiras, el thriller de Telemundo que protagonizan Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo, no ha logrado despegar en el prime time de la televisión hispana. A casi un mes de su estreno, la ficción que se transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, continúa sin destacar en el horario de máxima audiencia de Telemundo. La serie, en la que también participan Alicia Machado, Eduardo Yáñez, Cynthia Klitbo y Rodrigo Guirao, entre otros, aterrizó en la pantalla de la cadena hispana el pasado 7 de marzo. Su primer capítulo promedió 869 mil televidentes (P2+) frente al 1,192,000 televidentes (P2+) que registró en su misma franja horaria la telenovela de la competencia, Cabo (Univision). Una cifra nada alentadora. Juego de mentiras Arap Bethke y María Elisa Camargo, protagonistas de Juego de mentiras (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Lejos de mejorar, sus datos de audiencia han disminuido conforme ha ido avanzando la trama. Este miércoles 29 de marzo, sin ir más lejos, la ficción promedió 680 mil televidentes (P2+), mientras que el melodrama de la competencia sobrepasó el millón y medio (P2+). 1.Cabo (Univision): 1,510,000 (P2+) 2.Juego de mentiras (Telemundo): 680 mil (P2+) La telenovela de TelevisaUnivision protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa duplica así en audiencia al thriller de Telemundo, que lleva varios días por debajo de los 700 mil televidentes (P2+). Cabo Diego Amozurrutia, Bárbara de Regil y Matías Novoa, protagonistas de Cabo (Univision) | Credit: TELEVISAUNIVISION La ficción ha empeorado los datos que registraba su antecesora, el drama turco Amor y traición, que sedujo en su último capítulo el pasado 6 de marzo a 1,113,000 televidentes (P2+). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En palabras de sus protagonistas, Juego de mentiras es una historia que "atrapa", "sorprende todo el tiempo" y es capaz de "enredar" al televidente y mantenerlo pegado a la pantalla. Altair Jarabo Altair Jarabo es Camila del Río en Juego de mentiras (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO La serie tiene como punto de partida la misteriosa desaparición de Adriana Molina (Camargo), suceso que detona la historia y convierte a [casi] todos sus personajes en sospechosos. "El que era el más lindo, el más bueno y el más coherente termina siendo todo lo contrario y eso a mí por lo menos como televidente o en este caso como lectora de los capítulos me genera muchísimo… A mí me gusta la intriga y me gustan como las historias perturbadoras y creo que esta tiene muchísimo de eso", contaba la actriz ecuatoriana en una entrevista con People en Español.

