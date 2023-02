Telemundo anuncia la fecha de estreno de Juego de mentiras El thriller protagonizado por Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo aterrizará en marzo en el prime time de la cadena en sustitución del drama turco Amor y traición. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telemundo volverá a tener dos ficciones de producción propia en horario estelar. Tras el inminente final de Amor y traición, que se transmite a las 10 p. m., hora del Este, los dramas turcos dejarán de tener presencia por el momento en la programación estelar de la cadena hispana. Telemundo anunció este martes que el thriller Juego de mentiras, que se grabó el año pasado en los estudios de Telemundo Center en Miami, se estrenará en marzo en sustitución del drama protagonizado por el actor turco Akin Akinözü, que ya se encuentra en su etapa final. La serie que protagonizan Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo aterrizará en el prime time de la cadena el martes 7 de marzo a las 10 p. m., hora del Este. Juego de mentiras Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO "Prepárate para descubrir una historia llena de misterios porque en un mundo de engaños la verdad no desaparece", compartió Jarabo a través de su perfil de Instagram junto a un avance exclusivo de la esperada ficción. Ambientada en la ciudad de Los Ángeles y San Clemente California, Juego de mentiras sigue la vida de César Ferrer (Bethke), un hombre trabajador que siempre soñó con tener su propia familia, y que da la vida por su hija Noelia. Cuando su esposa desaparece, todas las pistas apuntan a él como el principal sospechoso. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, César se arriesga a investigar por su cuenta. Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la desaparición de su esposa, César descubre que Adriana (Camargo) llevaba una doble vida y puede que no sea la persona que todos conocían, para bien o para mal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie también cuenta con las actuaciones de Rodrigo Guirao, Cynthia Klitbo, Eduardo Yáñez, Camila Nuñez, Patricio Gallardo, Alicia Machado, Alberto Casanova, Pepe Gámez, Gabriela Vergara, Beatriz Valdés, María Laura Quintero, Bárbara Garófalo y Aylín Mújica. ¿Te la vas a perder?

