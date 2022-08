Juego de mentiras, ¿quién es quién en el esperado nuevo thriller de Telemundo? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Arap Bethke María Elisa Camargo Juego de mentiras Credit: Cortesía Telemundo/NBCUniversal Con una producción de lujo esta apasionante historia gira en torno a una misteriosa y bella mujer que guarda muchos secretos. ¡Además marca el debut en la cadena de Altair Jarabo y Cynthia Klitbo! Empezar galería María Elisa Camargo es Adriana Molina Maria Elisa Camargo Credit: Cortesía Telemundo/NBCUniversal Una mujer misteriosa y compleja que está al centro de este thriller. Es la esposa de César Ferrer; es intelectual, ambiciosa y sabe usar sus encantos para conseguir lo que se propone. La acción se desata tras ocurrirle algo inesperado que revela que Adriana tiene más de dos caras... 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Arap Bethke es César Ferrer Arap Bethke Credit: Cortesía Telemundo/NBCUniversal El marido de la protagonista es un padre conservador que lo dará todo por familia. ¡La conexión sexual con su pareja sacará chispas en la pantalla! 2 de 7 Ver Todo Cynthia Klitbo es Renata del Río Cynthia Klitbo Credit: Cortesía Telemundo/NBCUniversal Es la ambiciosa y exitosa dueña de una aerolínea que es muy cercana a su hijo Francisco Javier del Río. Aguantará los deslices de su marido, Pascual del Río. Por fuera parece fría y calculadora, ¿es acaso una mujer incomprendida? 3 de 7 Ver Todo Anuncio Eduardo Yáñez es Pascual del Río Eduardo Yañez Juego de Mentiras Credit: Cortesía Telemundo/NBCUniversal Se casó enamorado pero Renata fue la ambición y la dedicación profesional de ella fueron causando que Pascual empezara a tornar la mirada fuera de su hogar para convertirse en un rompecorazones. 4 de 7 Ver Todo Altaír Jarabo es Camila del Río Altaír Jarabo Credit: Cortesía Telemundo/NBCUniversal La "princesa" de la dinastía del Río es una mujer que rompe con los moldes familiares, piensa por sí misma y vive un despertar intelectual que la hará chocar con el clan. Es solitaria, curiosa y dedicada a las causas sociales. 5 de 7 Ver Todo Rodrigo Guirao es Francisco Javier del Río Rodrigo Guirao Credit: Cortesía Telemundo/NBCUniversal El Delfín del clan del Río tiene una relación con una diputada de California llamada Alejandra Edwards. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alicia Machado es Alejandra Edwards Alicia Machado Credit: Cortesía Telemundo/NBCUniversal La novia de Francisco Javier es Senadora. Es sumamente sofisticada y sexy, es una mujer que sabe lo que quiere y como buena política sabe negociar para poder sacarle jugo a las situaciones. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

