Juan Soler de regreso, novia de José Ron graba melodrama, y más imágenes ¡de telenovela!

Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes.

De regreso

Juan Soler está de regreso en los melodramas mexicanos. El actor argentino se unió recientemente al elenco estelar de El amor invencible, historia que se graba desde hace varios meses en México con Angelique Boyer y Danilo Carrera como protagonistas.

Comienzan las despedidas

Inicia la cuenta atrás para el fin de grabaciones de la exitosa telenovela Mi camino es amarte (Univision) que protagonizan Susana González y Gabriel Soto. "Últimos días de grabación. Lo voy a extrañar muchísimo", escribió en redes sociales Ximena Herrera, quien interpreta a Karen Zambrano.

Con fecha de estreno

El amor invencible, el nuevo melodrama estelar de TelevisaUnivision que protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera, ¡ya tiene fecha de estreno! La telenovela que produce Juan Osorio se estrenará en México el 20 de febrero.

Novia de José Ron en telenovela

Luciana Sismondi, novia de José Ron, inició el 2023 trabajando. La conductora y actriz de origen argentino forma parte del elenco de Pienso en ti, el nuevo melodrama de TelevisaUnivision que protagonizan Dulce María y David Zepeda. "No saben las ganas que tengo de contarles sobre este personaje, pero todo a su debido tiempo".

Galán a la vista

Así lucirá Daniel Elbittar en la piel de Gael Torrenegro, el antagonista del triángulo protagónico que conforma el actor venezolano junto a Angelique Boyer y Danilo Carrera en la telenovela El amor invencible.

Madre e hijas

Oka Giner y Dany Cordero serán hijas de Erika Buenfil en la telenovela Perdona nuestros pecados, melodrama de TelevisaUnivision que protagoniza Emmanuel Palomares y cuyo estreno está programado en México para el 30 de enero.

