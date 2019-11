¿Dónde está Juan Pablo Urrego, Nachito en El final del paraíso? El actor colombiano apenas se ha dejado ver en la nueva temporada de la exitosa telenovela de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los seguidores de Sin senos sí hay paraíso, ahora conocida como El final del paraíso, se preguntan mucho a través de las redes sociales dónde está y sobre todo qué ha pasado con el actor colombiano Juan Pablo Urrego, quien da vida desde 2016 a ‘Nachito’ en la exitosa telenovela estelar de Telemundo. El intérprete de 33 años, que ha ganado reconocimiento a nivel internacional gracias a su participación en esta historia original de Gustavo Bolívar, apenas se ha dejado ver esta temporada en la trama que protagoniza Carmen Villalobos. Urrego, que tiene cerca de 2 millones de seguidores solo en Instagram, no ha dejado de trabajar en su Colombia natal desde que decidiera concluir su participación en la telenovela de Telemundo para asumir nuevos retos profesionales que le permitan seguir creciendo actoralmente, esta vez en proyectos no tan comerciales ni de la magnitud de Sin senos sí hay paraíso. El inolvidable ‘Nachito’ se encuentra actualmente protagonizando en su país de origen una obra de teatro que le está demandando mucho como actor. “Es una pieza muy bonita, un clásico del teatro. Pararse allá al frente delante de todo el público no es fácil con una obra tan completa, porque es una obra muy complicada, llena de matices, de subtextos, de tonos. Es un personaje muy complejo y la obra es una obra muy compleja donde todos los actores tenemos que estar muy finos para que esa obra pueda engranar y pueda tener un ritmo ideal”, contaba recientemente Urrego a un medio colombiano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por si fuera poco, Juan Pablo está por estrenar también en Colombia una película como protagonista, Amor de nadie, que lo tiene muy emocionado. “Esta película no tiene nada que ver con el narcotráfico, no se toca el tema del narcotráfico, es otra historia. Es una historia familiar y es una historia de un pelado y cómo esa violencia en los años 90 lo modificó y su personalidad también lo llevó a cometer esos crímenes que cometió y es una historia que pasó en la vida real”, explicaba días atrás sobre el proyecto. Como se puede apreciar, trabajo afortunadamente no le falta al guapo actor. ¿Será que aún veremos más escenas de Juan Pablo en El final del paraíso? ¡Habrá que sintonizar Telemundo a las 9 p.m., hora del Este, para ver qué sucede! Advertisement EDIT POST

