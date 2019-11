Juan Pablo Urrego hace balance de Sin senos sí hay paraíso y habla de su novia: "Es la más crítica con mi trabajo" El actor colombiano concluyó su participación en la exitosa telenovela de Telemundo, donde interpretaba a 'Nachito'. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Juan Pablo Urrego se ganó el cariño del público hispano de los Estados Unidos en la piel del romántico ‘Nachito’, el galán de Catalina ‘la mediana’ (Carolina Gaitán) en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, ahora conocida como El final del paraíso. Pocos saben, sin embargo, dado el hermetismo con el que maneja su vida privada, que el actor colombiano mantiene desde hace varios años un noviazgo con una guapa actriz de nombre Manuela. Si bien no es muy dado a hablar públicamente de su pareja –de hecho ni siquiera comparte imágenes suyas a través de las redes sociales– el intérprete de 33 años abrió recientemente su corazón en una entrevista que concedió a un programa de televisión en su Colombia natal en la que, como pocas veces sucede, conversó sobre la mujer que se robó su corazón. “Es actriz, modelo y está haciendo su trabajo como actriz, ahora acaba de hacer una serie para un canal regional”, compartió con una sonrisa en su rostro el galán colombiano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Urrego, que tiene cerca de 2 millones de seguidores solo en Instagram, reconoció que al estar los dos inmersos en el mundo de la interpretación ambos se ayudan mutuamente a preparar sus personajes. “Ella me pregunta muchas cosas sobre el trabajo, le ayudo como a preparar los casting. Yo también le consulto muchas cosas”, contó. Aunque ‘apoya mucho’ su trabajo, Juan Pablo aseguró que es también la más crítica. “Es la primera que va y me ve en las obras de teatro, ahora en el cine y es la más crítica conmigo, me dice las cosas malas y las buenas”, se sinceró Urrego. Sin senos sí hay paraíso El actor también hizo balance de su participación en la exitosa telenovela de Telemundo, historia con la que se dio a conocer en 2016 en Estados Unidos. “[Le tengo un] cariño muy especial porque me dio la oportunidad de abrirme las puertas afuera, de tener contacto con el público latino en Estados Unidos, en Centroamérica, Suramérica, hasta en Europa todavía me escriben. Entonces es una novela muy especial”, expresó. Image zoom Juan Pablo Urrego. Mezcalent Urrego aseveró que adentrarse en la piel de ‘Nachito’ fue una experiencia muy bonita “porque dentro de esa historia como tan sórdida y tan oscura de mafia este era un personaje muy blanco, muy bonito, donde Carolina Gaitán y yo, que hacíamos de pareja, pudimos hacer como un Romeo y Julieta dentro de esa historia tan violenta y la gente se identificó mucho con esa relación”. Advertisement EDIT POST

