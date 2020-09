Juan Pablo Urrego regresa a Telemundo con nueva serie ¡y look! El inolvidable 'Nachi' de la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso protagoniza Sobreviviendo a Escobar: Alías JJ, serie que estrenó este martes Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De un joven trabajador, recto y leal a un sicario de profesión, lugarteniente y hombre de confianza del extinto capo del Cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Juan Pablo Urrego regresa a Telemundo tras su exitosa participación en Sin senos sí hay paraíso, donde dio vida al inolvidable 'Nachi', como protagonista de Sobreviviendo a Escobar: Alias JJ, una exitosa serie de televisión colombiana que la cadena de habla hispana estrenó el pasado martes 1 de septiembre a las 12:30 a.m., hora del Este. Image zoom Juan Pablo Urrego, de Sin senos a Sobreviviendo a Escobar Cortesía TELEMUNDO (x2) Con un nuevo look muy diferente al que lució en la piel de 'Nachi', el actor colombiano grabó esta ficción en el año 2016 entre una temporada y otra de Sin senos sí hay paraíso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie relata la vida de Alias JJ después de convertirse en el único sobreviviente del Cartel de Medellín. Todo comienza en la decadencia de Pablo Escobar, cuando Alias JJ decide entregarse a la justicia. Ya en la cárcel debe enfrentarse con sus enemigos y usar todas sus tácticas no solo para sobrevivir, si no para lograr establecerse de nuevo como un gran capo dentro de la cárcel y continuar con su reino de terror, volviendo a ser un temido narcotraficante desde la prisión. Image zoom Sobreviviendo a Escobar Cortesía TELEMUNDO La ficción cuenta con la participación de la reconocida actriz colombiana Amparo Grisales, quien da vida en esta historia a Mónica Machado, una abogada sin escrúpulos capaz de ajustar la ley al tamaño de su cliente y de romper límites morales para ganar un caso. Para ella es un deleite defender al jefe de sicarios de Pablo Escobar. En Sobreviviendo a Escobar: Alias JJ también participan Nicole Santamaría (Alexandra Ortega), Ariosto Vega (Iván Urrego), Elkin Díaz (Abel Mahecha) y Ramsés Ramos (Elmer Galeno), entre un gran elenco.

