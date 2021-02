Close

Juan Osorio recibe llamada de atención de Televisa por ¿Qué le pasa a mi familia? El productor mexicano reconoció en una reciente entrevista que recibió una advertencia de Televisa por incluir, sin avisar, el tema de la pandemia en su telenovela. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Juan Osorio se convirtió en el primer productor mexicano en reflejar el tema de la pandemia en una telenovela. Lo hizo en su recién estrenado melodrama ¿Qué le pasa a mi familia?, historia que aterrizó este lunes en México con Mane de la Parra y Eva Cedeño como protagonistas. "A veces nos cuesta trabajo tener que aceptar esta realidad pero, ni modo, no es un problema de mi país, es un problema mundial y eso tenemos que tocarlo nos guste o no y hacer conciencia [...]", aseguró Osorio recientemente en una entrevista con el programa radiofónico Fórmula Espectacular de Grupo Fórmula que conduce Flor Rubio. Esta iniciativa de incluir en la ficción sin previo aviso la nueva normalidad que se vive en el mundo a raíz de la crisis sanitaria originada por la pandemia de coronavirus costó al productor una llamada de atención por parte de Televisa, su empresa. "Recibí una advertencia porque lo hice sin pedir permiso", reconoció Osorio. Image zoom Elenco telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? | Credit: Mezcalent "Pero pues, bueno, la apuesta era, creo que vale la pena, hay que hacerlo, lo estamos viviendo, confiaron en mí, pero sí me llamaron la atención por no haber avisado", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras luchar meses atrás contra la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y experimentar en su propia piel la gravedad del asunto, el productor creyó oportuno abordar el tema para crear conciencia en el público a través de su nueva historia. "Tenemos que atrevernos y hay cosas que no podemos ocultar, ahí está y la gente creo que lo aceptó muy bien", aseveró quien fuera pareja de la vedette Niurka Marcos. Image zoom Eva Cedeño y Mane de la Parra, protagonistas de ¿Qué le pasa a mi familia? | Credit: TELEVISA Osorio aclaró, sin embargo, que la pandemia no será la protagonista de su telenovela, misma que la cadena Univision planea estrenar muy pronto en sustitución de Vencer el desamor. "No es que vaya a ser toda la novela así, pero hay que hacer conciencia que eso es lo que estamos viviendo actualmente", señaló.

