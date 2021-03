Juan Osorio revela que Gonzalo Peña sale definitivamente de su telenovela. “Los errores se pagan caro" Gonzalo Peña fue señalado por el supuesto delito de complicidad en una violación; ante ello, Juan Osorio, productor de la telenovela, donde el actor trabajaba, da a conocer que ya busca un reemplazo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 5 de marzo, Daniela Berrel dio a conocer que había sido violada por un hombre llamado Eduardo Ojeda y señaló a su expareja sentimental, Gonzalo Peña, de haber sido cómplice del delito tras saber lo que ocurría y no hacer nada. Las autoridades detuvieron al primero y se estudia el posible delito del actor. Inicialmente Peña, quien trabajaba en plan estelar en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Había sido suspendido. Sin embargo, ahora que sigue el proceso legal, lo han retirado definitivamente del proyecto. "Empezamos los casting; vamos a ver a la gente y vamos tomar una decisión", informó Juan Osorio, productor de dicho melodrama, a los medios de comunicación. "Siempre he dicho los errores se pagan caro y creo que en este momento, Gonzalo [Peña] nunca se imaginó las consecuencias [de esta acción]". El exmarido de Niurka Marcos ha tenido que "tomar decisiones" para resolver los diversos conflictos ante la salida inesperada del intérprete de Mariano. "Ha sido muy difícil porque ya tenemos escenas adelantadas; hay que regresar con todo a la escritura", advirtió. Gonzalo Peña Image zoom Gonzalo Peña, actor de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? | Credit: TELEVISA (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue un balde de agua para todos, no nada más para Juan Osorio, para el elenco, para los escritores, para la empresa misma. Es muy fuerte", agregó. "No estás preparado para un evento como este". Juan Osorio reveló que en estos días ya tendrá el actor de reemplazo y, la próxima semana, comenzará grabaciones con él. Desconoce cómo Gonzalo Peña está llevando esta situación porque no han hablado. "Desde el día que fue separado de sus funciones por parte de la empresa no he tenido contacto con él, en lo absoluto", concluyó.

Share options

Close Login

View image Juan Osorio revela que Gonzalo Peña sale definitivamente de su telenovela. “Los errores se pagan caro"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.