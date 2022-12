Juan Colucho: "Este año fue de renacimiento para mí. Es el comienzo de una nueva etapa"

2022 fue un año de "renacimiento" para el actor argentino Juan Colucho, quien ha participado en telenovelas de TelevisaUnivision como La piloto y A que no me dejas. "Quizá no ha habido un gran cambio en lo externo, en el trabajo que hago, o lo que hago en general. Pero sí en el cómo vivo mi vida", asegura. "Es el comienzo de una nueva etapa. Todo tiene más intensidad, mas dimensión, y eso es algo que me gusta. Nunca antes lo había sentido de esta manera".

A pocos días de tomar un vuelo para reencontrarse con su familia en Argentina tras 2 años sin verlos, el intérprete de 34 años habla con People en Español sobre su participación en Corazón guerrero, telenovela que acaba de estrenar Univision a las 3 p. m., hora del Este, y su pódcast 'Encubierto', en el cual ha tenido invitados como Alfonso Herrera y Esmeralda Pimentel. Colucho además revela sus planes para el próximo año y cuenta cómo celebrará la Navidad.

Corazón guerrero es la telenovela donde más me he divertido hasta ahora — Juan Colucho

2022 está por finalizar, ¿qué balance haces de este año a nivel profesional?

Muy bueno. Lo digo, sobre todo, porque este año disfruté y valoré mucho el proceso durante el trabajo. Y eso es algo que hace tiempo había perdido. Corazón guerrero es la telenovela donde más me he divertido hasta ahora.

¿Y personal?

Tiene que ver con lo mismo. Este año fue de renacimiento para mí. Quizá no ha habido un gran cambio en lo externo, en el trabajo que hago, o lo que hago en general. Pero sí en el cómo vivo mi vida. Es el comienzo de una nueva etapa. Todo tiene más intensidad, mas dimensión, y eso es algo que me gusta. Nunca antes lo había sentido de esta manera.

Juan Colucho Juan Colucho | Credit: Cortesía

Participaste en la telenovela Corazón guerrero que acaba de estrenarse por Univision. ¿Qué tal la experiencia?

La experiencia fue hermosa por el gran grupo que se formó. Tuve mucha suerte. Cada día ir a grabar era como estar en el tiempo libre del colegio con tu grupo de amigos, me reía todos los días. Lo disfruté mucho.

Ale Espinoza me sorprendió, y se lo dije. No parecía que era su primer proyecto. Su presencia era enorme y tenía la mejor disposición para trabajar todos los días — Juan Colucho

¿Qué nos puedes contar de tu personaje y el papel que jugará en la historia?

Mi personaje, Patricio, es político de profesión. Eso es algo que me puso nervioso al principio. Si bien en la telenovela no se ve tanto este lado, lo primero que me pregunté es la imagen de este político, por qué estaba ahí, si sus intenciones eran verdaderas, y más cosas. Y también cómo la gente percibe a un político. Había un mundo interesante porque me hizo reconectar con intensiones mías, cierta inocencia, que hacía tiempo que no me pasaba de esta manera. Redescubrirme, en cierto punto. Creo que hablo de cierta entrega, de cierta pasión, y de cómo el personaje se entrega al amor, a una persona en particular y a su carrera. Sus intenciones detrás de esto, su motivación, su entrega. Me pasó que a través de Patricio me tocó vivir eso de esa manera, y me entregué totalmente a la experiencia. Disfruté, descubrí cosas mías a través de este personaje.

La telenovela marcó el debut como protagonista de Alejandra Espinoza, ¿cómo valoras su desempeño como actriz?

Ale Espinoza me sorprendió, y se lo dije. No parecía que era su primer proyecto. Su presencia era enorme y tenía la mejor disposición para trabajar todos los días. Cuando era momento de la acción era la más dedicada en el set, y a la vez se divertía, se sabía relajar, y como protagonista hacía todo el ambiente mas relajado. Disfruté mucho trabajar con ella.

Juan Colucho Alejandra Espinoza

Left: Juan Colucho | Credit: Cortesía Right: Alejandra Espinoza | Credit: TelevisaUnivision

Curiosamente, Corazón guerrero es una adaptación de una exitosa historia argentina, ¿no sé si llegaste a ver algo en tu país?

Vi la versión argentina. Fue un éxito enorme allá. Yo en ese momento estaba viviendo en Argentina y recuerdo cenar con mi familia y luego ver la telenovela. Cuando me dijeron que iba a ser parte de la versión mexicana fue una hermosa sorpresa. Cada día en el set lo agradecí mucho.

Esta navidad voy a estar volando a Argentina. Hace dos años no veo a mi familia y cada momento que tengo con ellos lo agradezco y disfruto un montón — Juan Colucho

No todos saben que tienes tu propio pódcast 'Encubierto', ¿cómo nace?

'Encubierto' nace justo en la época de la pandemia. Hace tiempo tenía la idea, pero no me animaba, me parecía muy personal, muy revelador, no sabía si lo podía hacer, si podía estar a la altura de los invitados, o del propósito que tenía del proyecto. Lo curioso que todos estos miedos al pasarlos fue algo hermoso. Descubrí una nueva faceta, tuve la oportunidad de platicar de cosas muy personales con gente que admiro y que a pesar de ser muy famosos se han abierto mucho en el pódcast, lo cual fue un ida y vuelta revelador en muchos sentidos. También agradecido por el público. Creo que tocó fibras muy personales y me lo hicieron saber con sus mensajes en redes. Fue una sorpresa hermosa.

Juan Colucho Juan Colucho | Credit: Cortesía

¿Qué va a encontrar el público en este pódcast y las charlas que mantienes con diferentes compañeros del medio?

Van a encontrar la esencia de estas personas. La idea es que en estas conversaciones la audiencia sea activa. Yo lo tenía muy presente, que el oyente se sienta que está en la conversación con nosotros y pueda intercambiar ideas, o decir 'esto también me pasó a mí'; que sea revelador para ellos también, tanto como lo es para mi y el invitado/a. Ese es el poder de una buena conversación.

¿Hay algún invitado que aún no hayas tenido y que te gustaría que estuviera?

Muchos. Ahora se me viene a la mente el cineasta Guillermo del Toro. Su trabajo me llega profundamente, me parece un tipo que está en constante evolución y que es muy transparente a la hora de compartir. Me encantan sus conversaciones… Ese sería un buen episodio de pódcast.

Juan Colucho Juan Colucho | Credit: Cortesía

¿Qué planes tienes para el próximo año? ¿Qué nos puedes avanzar?

De trabajo hay una serie para streaming que estamos en conversaciones y que me encantaría que se lleve a cabo, también tengo ganas de hacer una tercera temporada de 'Encubierto Pódcast', si los tiempos lo permiten.

¿Cómo celebrarás este año la Navidad?