Exclusiva: Juan Carlos Román, la voz en español de Sancar en La hija del embajador El actor de doblaje guatemalteco pone voz al personaje interpretado por el galán turco Engin Akyürek en la exitosa telenovela de Univision. Por Moisés González Tras 3 meses al aire, La hija del embajador se ha convertido en el nuevo éxito turco de la televisión hispana. Protagonizada por Neslihan Atagül y Engin Akyürek, el melodrama logra congregar cada noche a cerca de 1 millón y medio de televidentes (P2+) frente a la pantalla de Univision, lo que permite a la cadena hispana liderar su franja horaria de emisión. Aunque las estrellas turcas son la cara visible de la telenovela, detrás de cada personaje se conjuga el talento de dos artistas: el actor turco que lo interpreta y la persona que desde la sombra se encarga de doblar su voz al español y cuyo rostro nunca vemos en pantalla. Este último es el caso del talentoso actor de doblaje guatemalteco Juan Carlos Román, quien se encarga de dotar de emociones con la voz como su único instrumento al temperamental Sancar, el protagonista del melodrama, personaje que interpreta el galán turco Akyürek. Sancar Juan Carlos Román (voz en español de Sancar); Engin Akyurek | Credit: Cortesía; UNIVISION "Definitivamente las sesiones de grabación son muy divertidas porque nos reímos siempre de como Sancar ni siquiera termina de salir de un problema y ya está buscando meterse a otro y siempre está buscando crear conflictos", asegura a People en Español Román. "Pero también es de mucho compromiso y de mucha entrega para que ustedes puedan disfrutar del proyecto y que puedan sentir como nosotros cada una de las emociones que Sancar vive día a día". Originario de Guatemala, Juan Carlos emigró hace 5 años a México -la meca de la industria del doblaje en Latinoamérica- en busca del sueño de poder dedicarse profesionalmente a esto. Sancar Juan Carlos Román, la voz en español de Sancar | Credit: Cortesía "Cuando estaba estudiando en la universidad empecé a escuchar un poco acerca del doblaje y me empezó a interesar, vimos algunas pinceladas un poco superficiales y empecé a investigar un poquito más acerca del doblaje: qué necesitaba estudiar, cómo tenía que prepararme y lo más importante dónde estaban las empresas para poder realizar doblaje y por supuesto que México es el país número 1 en la industria a nivel de Latinoamérica", cuenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Padre de un niño de 3 años, Román reconoce que uno de los momentos que le representó "mayor dificultad" a la hora de grabar a Sancar "fue cuando momentos después de haberse enterado que tenía una hija y de conocerla ya más a fondo y descubrir que verdaderamente era un ángel como él la llamaba a la pequeña Melek tuvo que separarse casi inmediatamente de ella porque el suegro tenía la custodia sobre ella y él no quería que estuvieran juntos". "Eso representó algo muy fuerte para mí porque tengo un hijo de casi 3 años y el descubrir el amor de padre y el amor que él también ha llegado a demostrarme cuando yo regreso de trabajar y él me recibe con un abrazo, cuando grita a los cuatro vientos 'papá', eso es una emoción de verdad indescriptible y el solo imaginar que me tenga que separar de él porque otras personas no quieren que esté a mi lado de verdad es algo muy difícil", se sincera. La hija del embajador se emite a las 10 p.m., hora del Este, por Univision.

