¿Quién es más probable que...? Paola Rey y Juan Alfonso Baptista participan en divertida batalla de preguntas Dos de los protagonistas de la nueva temporada de Pasión de gavilanes, que Telemundo transmite a las 10 p. m., hora del Este, hacen confesiones de lo más simpáticas. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando en octubre del año pasado Paola Rey y Juan Alfonso Baptista se volvieron a encontrar en el set de grabación de Pasión de gavilanes 2 a casi dos décadas de haber trabajado juntos por última vez, sucedió algo mágico. "Fue como si nos hubiéramos quedado congelados en el tiempo y de pronto pasan 18 años y nos volvemos a encontrar en el mismo punto en común. Fue muy emocionante", reconocía la actriz colombiana en una entrevista con People en Español. Lo más mágico, aseguraba en su día Baptista, es que la magia entre ambos seguía intacta. "Con Paola siempre hemos tenido una química muy linda y es bonito volver a entrar al set después de tanto tiempo y volver a sentir esa química que está intacta", confesaba el actor venezolano. Ahora que la nueva temporada de Pasión de gavilanes ya está al aire, los televidentes se han podido dar cuenta de que las palabras de Juan Alfonso no podían ser más ciertas. A pesar de que sus personajes no atraviesan su mejor momento dentro de la historia como pareja, la química que derrochan ambos actores cada vez que aparecen en pantalla juntos es única. Paola Rey Juan Alfonso Baptista y Paola Rey | Credit: Mezcalent Si bien las grabaciones de Pasión de gavilanes 2 acaban de finalizar en Colombia, Paola y Juan Alfonso hicieron un hueco durante las últimas semanas de rodaje de la telenovela para participar, como en su día lo hicieron Danna García y Mario Cimarro y Natasha Klauss y Michel Brown, en la divertida dinámica de preguntas que les preparamos desde People en Español. "En la primera temporada yo me la pasaba de fiesta", confesó entre risas Baptista. Rey parecía tenerlo muy claro: "Yo creo que yo soy más sensible, yo lloro bastante", dijo la actriz, quien reconoció que a veces le era difícil desconectarse de la emoción de su personaje. Paola Rey Paola Rey y Juan Alfonso Baptista en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO "Como que me tomo unos minutos más de llanto fuera de la escena", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de lo que sucedió en la primera temporada, ambos admitieron que las situaciones tan difíciles que viven ahora sus personajes no les permitían reírse mucho en escena. "En la primera creo que había mucho más comedia entre nosotros y nos divertíamos por las situaciones de los personajes mucho más. No es que no nos divirtamos nosotros, pero los personaje en este momento creo que las mismas situaciones no nos permiten como reírnos mucho", compartió Rey, quien supera los 2 millones y medio de seguidores en Instagram. Para saber lo que ocurrirá con sus personajes en la nueva temporada de Pasión de gavilanes no dejes de sintonizar cada noche de lunes a viernes Telemundo a las 10 p. m., hora del Este.

