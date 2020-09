"No soy exclusivo": José Ron confirma su salida de Televisa El actor mexicano dio a conocer a través de las redes sociales que desde el año pasado ya no tiene contrato de exclusividad con la empresa mexicana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si en los próximos meses José Ron se dejara ver en las pantallas de Telemundo que a nadie le tome por sorpresa por más raro que pareciera. Tras toda una vida formando parte de las filas de Televisa como artista exclusivo, el actor mexicano ya es libre para trabajar en el lugar y el país que desee. Lo que no sabíamos hasta ahora es que el intérprete de 39 años goza de esa libertad desde el año pasado. Así lo confirmó este lunes el propio Ron a través de su perfil de Instagram, donde el reconocido galán de telenovelas llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas con sus fans. "No, por supuesto que no [soy exclusivo], y creo que no es ningún secreto. Desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera", dejó claro el que fuera protagonista de exitosos melodramas como Muchacha italiana viene a casarse, Enamorándome de Ramón y Ringo. "De hecho en Te doy la vida yo ya no era exclusivo", reiteró el histrión. "No entiendo por qué tanta pregunta sobre esto pero no, hace un año que no soy exclusivo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al no existir un contrato de exclusividad que lo ate a Televisa, el galán dispone de la libertad para elegir en qué proyecto quiere estar, de ahí que a pesar de que el productor Juan Osorio haya confirmado su participación protagónica en su nueva telenovela ¿Qué le pasa a m familia? el actor siga insistiendo en que todavía no es un hecho que vaya a encabezar el proyecto. Ron, que tiene más de tres millones de seguidores solo en Instagram, también aprovechó la sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo en Instagram con sus seguidores para aclarar cómo es la relación que mantiene actualmente con su expareja, la actriz y cantante mexicana Jessica Díaz, luego de que recientemente se dejaran ver juntitos y de lo de más cariñosos. "No entiendo por qué también hay tantas preguntas sobre esto. Somos amigos, no somos novios", señaló el reconocido intérprete tapatío. "Me gusta apoyarla en sus cosas, en su sueño por la música porque compartimos este amor por la música y ya, la quiero mucho y siempre le voy a desear cosas muy lindas", señaló.

Close Share options

Close View image "No soy exclusivo": José Ron confirma su salida de Televisa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.