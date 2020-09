José Ron será el galán de Ariadne Díaz en ¿Qué le pasa a mi familia? Los actores, que protagonizaron hace varios años el también melodrama de Televisa La mujer del Vendaval, fueron novios en la vida real. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz ya tiene galán para su esperado regreso a las telenovelas como protagonista de ¿Qué le pasa a mi familia?, el nuevo drama con tintes de comedia de Televisa. La actriz, quien lleva dos años alejada de la televisión, compartirá créditos con José Ron en esta esperada historia que comenzará a grabarse próximamente en México. Los actores ya saben lo que es trabajar juntos puesto que hace varios años, en 2012 para ser más exactos, encabezaron también para Televisa el melodrama La mujer del vendaval. Image zoom Ariadne Díaz y José Ron protagonizaron en 2012 La mujer del Vendaval Mezcalent La historia de amor que vivieron en esta ficción traspasó curiosamente la pantalla ya que ambos mantuvieron un romance en la vida real que no llegó a buen puerto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ¿Qué le pasa a mi familia? Ron interpretará a Leonardo Iturbide, el director de una de las empresas de moda y calzado más importantes de México. Image zoom Ariadne Díaz y José Ron Mezcalent Leonardo conocerá a Regina Rueda (Díaz) y con ella vivirá un hermoso y divertido romance. La telenovela también contará con las actuaciones de Diana Bracho, María Sorté, Rafael Inclán, Elizabeth Álvarez, Julián Gil, Emilio Osorio y Karol Sevilla, entre otros. La ficción se estrenará en 2021 tanto en México como en Estados Unidos.

