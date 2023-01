"Yo ya estaba ahí y me quedé sin el proyecto": José Ron revela que iba a protagonizar la telenovela Pienso en ti El actor mexicano reveló este martes en una transmisión en vivo con el perfil de Instagram Noveleando el motivo que le impidió protagonizar el melodrama que estelarizan Dulce María y David Zepeda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Ron Dulce María y David Zepeda; José Ron | Credit: TelevisaUnivision; Mezcalent Dulce María graba desde finales de octubre en México como protagonista la telenovela de TelevisaUnivision Pienso en ti, historia en la que comparte créditos con David Zepeda. El actor mexicano no iba a ser, sin embargo, en un inicio el galán de la artista mexicana en esta historia. José Ron reveló este martes en una entrevista con el perfil de Instagram 'Noveleando', que maneja Chema Cortés, que estuvo a punto de protagonizar el melodrama junto a la cantante. "Yo ya estaba ahí y de repente me quedé sin el proyecto", contó el intérprete de 41 años. El galán de exitosas telenovelas como Enamorándome de Ramón, Te doy la vida y La desalmada comentó que estaba muy contento de poder encabezar el elenco de esta historia ya que le iba a permitir combinar en un mismo proyecto sus dos grandes pasiones, la actuación y la música. "Yo estaba haciendo La mujer del diablo (ViX+) y me invitaron para este proyecto, entonces yo dije claro, me encantaría porque es una historia que tiene que ver con la música, es un personaje también que canta, que tiene que ver también con la batería, hay una banda, entonces dije padrísimo, es algo que también siempre he buscado hacer como una historia pero que tenga que ver con la música, entonces prácticamente ya estaba yo", dio a conocer Ron. Dulce María Dulce María y David Zepeda, protagonistas de Pienso en ti | Credit: TelevisaUnivision El actor, quien cuenta con 4 millones de seguidores en la red social Instagram, sin embargo, no pudo finalmente protagonizar el proyecto debido a decisiones internas de la empresa. "De repente se va a hacer La desalmada 2, yo tenía que estar en La desalmada 2, entonces ya no voy en este proyecto porque los jefes me dicen que tengo que estar acá. De repente me duele como la salida de ese proyecto que me tenía también muy ilusionado, [pero] dije pues bueno está bien nos vamos a La desalmada, todo pasa por algo", relató el galán de telenovelas. José Ron José Ron | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con lo que no contaba Ron era con que la segunda temporada de La desalmada, que iba a comenzar a grabarse a principios de este año, se iba a terminar cancelando. "Entonces me quedé sin el proyecto de Carlos [Bardasano, productor de Pienso en ti] y también sin La desalmada. La vida es muy rara, pero detrás de todo siempre hay un porqué y lo tomé de la mejor manera porque no era para mí y no era el momento quizá para hacer La desalmada. Y nada aquí estoy ahorita muy tranquilo, enfocado en la música, en mis cosas", señaló.

