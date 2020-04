"El tema es fuerte y crudo": José Ron promete 'tocar las fibras más sensibles' del público con Te doy la vida Tras Ringo, el actor mexicano retorna este lunes a las pantallas de Univision como protagonista del nuevo drama estelar de la cadena de habla hispana. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Del ring al taller mecánico. José Ron cambia los guantes de boxeo por las tuercas en su nueva telenovela Te doy la vida, ficción que aterriza este lunes 13 de abril en el prime time hispano. Al igual que su anterior melodrama, Ringo, la historia vuelve a girar alrededor de un padre y su hijo, con la diferencia de que en esta ocasión ninguno está enterado de la existencia del otro. Será la desesperada lucha de una madre por salvar la vida de su pequeño que tiene leucemia y necesita con urgencia un trasplante de médula el detonante que los unirá sorpresivamente. “Mi personaje, Pedro, es un muchacho muy trabajador, honrado y responsable. Es una persona de valores que ama a su familia por sobre todas las cosas. La noticia de que tiene un hijo, Nicolás, le cambia todo”, cuenta Ron en entrevista con People en Español. Image zoom José Ron es Pedro en Te doy la vida. El actor promete que la telenovela y, en concreto, la historia del pequeño Nicolás tocarán la fibras más sensibles del público que se siente cada noche frente a las pantallas de Univision a verla. “Creo que esta historia va a tocar muchos corazones. El tema es crudo, fuerte y toca las fibras más sensibles”, asegura Ron. “Y aparte el niño está increíble. Lo ha hecho con mucha sensibilidad, con esa alegría que caracteriza a los niños. Tiene un ángel muy especial”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de 38 años reconoce que se aprende mucho cuando se trabaja con un niño y esta no ha sido la excepción. “A un niño tú lo ves actuar en escena y realmente se abren, juegan, se dejan llevar, no les importa lo que diga la gente, no les importa el ridículo y eso es lo que tiene que hacer un actor”, afirma. Image zoom José Ron, Eva Cedeño y Leo en Te doy la vida “Para mí ha sido muy lindo conocerlo. Hay una química muy bonita y creo que la gente lo va a querer mucho. Estoy seguro de que va a tocar todos sus corazones”, agrega. El actor tiene como pareja en esta historia a la actriz mexicana Eva Cedeño, quien debuta como protagonista tras haber interpretado varias villanas, la última en Por amar sin ley. “No habíamos trabajado juntos pero estoy muy contento de que haya sido Eva. Creo que este personaje era para ella. Lo ha hecho increíble y la química también ha sido muy bonita”, comparte. “Nos llevamos increíble y nos hemos divertido mucho, por lo que deseamos con todo el corazón que la gente también nos recibe con mucha alegría”. Con quien sí había trabajado ya Ron es con el actor mexicano Jorge Salinas. “Han pasado 10 años desde que trabajamos juntos en La que no podía amar y es bonito porque ahora nos reencontramos y de mi parte siento que todo lo que he recorrido y todo lo que he trabajado también me ha ayudado a tener más experiencia. Llego diferente a lo que hice en La que no podía amar, entonces lo que he hecho con él también ha sido muy padre”, cuenta. Te doy la vida se estrena el 13 de abril a las 8 p.m., hora del Este, por Univision. Advertisement

