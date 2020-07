José Ron, el rey Midas de Univision El actor mexicano convierte en oro todo lo que toca, o lo que es lo mismo en éxito. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir José Ron no se equivocaba cuando en abril de este año comentaba a People en Español durante una entrevista que estaba seguro de que su telenovela Te doy la vida iba a tocar muchas corazones durante su transmisión en Estados Unidos por Univision. "El tema es crudo, fuerte y tocas las fibras más sensibles", afirmaba el reconocido galán mexicano. Tres meses después de esas declaraciones, los datos de audiencia hablan por sí solos. El melodrama producido por Lucero Suárez se mantiene actualmente como el programa en español más visto del prime time con cerca de 2 millones de televidentes (P2+). Image zoom José Ron Mezcalent El pasado martes 21 de julio, sin ir más lejos, la ficción promediaba 1,932,000 televidentes (P2+) frente a los 998 mil que registraba su competidor más directo, el reality Exatlón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela que encabeza Ron junto a Eva Cedeño lidera desde su estreno su franja horaria de emisión y desde el final de la telenovela turca Amor eterno, que se transmitió el pasado 13 de julio, se mantiene como la ficción más vista de la televisión hispana. Datos que no sorprenden si tenemos en cuenta el éxito que han tenido en Univision los últimos melodramas que ha encabezado el actor, siendo los más recientes Ringo y Rubí. Image zoom Te doy la vida Instagram José Ron El galán, que tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram, se ha convertido en una especie de Rey Midas para la cadena, todo lo que toca lo convierte en oro, o lo que es lo mismo en su caso vuelve un éxito cada proyecto que acepta protagonizar. Con Te doy la vida liderando el ranking de las telenovelas más vista del prime time hispano, la recién estrenada teleserie Médicos, línea de vida con Daniel Arenas y Livia Brito se sitúa en segundo lugar, mientras que la comedia romántica Como tú no hay 2 protagonizada por Adrián Uribe ocupa la tercera posición, ambas de Univision. Las telenovelas más vistas (21/7/20): 1. Te doy la vida (Univision): 1,9 millones 2. Médicos (Univision): 1,5 millones 3. Como tú no hay 2 (Univision): 1,4 millones 4. Vencer el miedo (Univision): 1,1 millones 5. Cennet (Telemundo): 1,1 millones 6. Enemigo íntimo (Telemundo): 862 mil Datos de las audiencias: PRODU

