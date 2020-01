José Ron sin miedo a las comparaciones: "[La nueva versión de Rubí] mantiene la esencia, pero es una nueva propuesta" El actor mexicano protagoniza junto a Camila Sodi la nueva versión de Rubí que esta noche aterriza en el prime time de Univision. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es habitual ver al mismo tiempo dos telenovelas en el prime time hispano protagonizadas por el mismo galán, pero cuando se trata de un actor tan querido y demandado por el público como lo es José Ron lo extraño sería que no sucediera algo así. A partir de este martes 21 de enero tendremos al intérprete mexicano por partida doble en las pantallas de Univision. Además de seguir ocupando la franja horaria de las 8 p.m., hora del Este, como protagonista del exitoso melodrama Ringo, que encabeza junto a Mariana Torres; el actor de 38 años también se dejará ver desde esta noche a las 10 p.m., hora del Este, como uno de los galanes de la nueva versión de Rubí, ficción que protagoniza Camila Sodi y en la que da vida a Alejandro Cárdenas, personaje que hace más de 15 años catapultó a la fama a Eduardo Santamarina. No es lo mismo contar la historia en 7 meses al aire aproximadamente, no sé cuántos fueron, a contar la misma historia en 1 mes ¿Pero será que al actor le dan respeto o miedo las comparaciones que puedan surgir entre esta versión y la anterior teniendo en cuenta el éxito que tuvo la trama que encabezó en su día Bárbara Mori? “No”, responde sin dudarlo Ron en entrevista exclusiva con People en Español. “Este es otro proyecto, hecho en otra época”. Image zoom José Ron es Alejandro Cárdenas. Más que pensar en las comparaciones, el actor ve su participación en esta historia ‘como una gran bendición’. “Fue una gran oportunidad y privilegio ser parte de un proyecto tan importante en la televisión como lo es Rubí. El haber interpretado a este personaje fue para mí un gran regalo y me quedo con eso. Esperamos que a la gente le guste esta nueva propuesta. Yo lo hice con mucho cariño”, expresa. Image zoom José Ron y Camila Sodi en Rubí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre qué tan diferente será esta versión respecto a la que encabezó Bárbara, Ron asegura que ‘la esencia de mantiene’, “pero tienen que haber cambios porque no es lo mismo contar la historia en 7 meses al aire aproximadamente, no sé cuántos fueron, a contar la misma historia en 1 mes. Image zoom José Ron y Camila Sodi en Rubí. “Obviamente todo tiene que ser más rápido. Por lógica tienen que haber cambios. Entonces sí es una nueva propuesta. Obviamente en cuestión de fotografía, iluminación, el formato… Todo se va a ver muy distinto. Creo que es un gran proyecto y bueno primero Dios la gente nos reciba con mucho cariño porque sí lo hicimos con mucho respeto y con mucho amor”, concluye. Sobre su personaje En la nueva versión de Rubí el actor se adentra en la piel de Alejandro, un médico especializado en cardiología que posee un bien escaso en estos tiempos: la ternura. Image zoom José Ron es Alejandro Cárdenas. Ha sido un soltero muy cotizado en el mundo de la medicina, pero él ha preferido preservar su libertad esperando a la mujer adecuada. Suele creer en la gente y en la amistad. Por eso le va a doler tanto la traición de Héctor y, más aún, la de Rubí. Es un hombre que ha vivido una vida apacible y normal hasta que irrumpe en su mundo un huracán llamado Rubí. A Alejandro se le desordenará la vida por completo. Perderá el sueño, la concentración, el buen humor. De alguna manera, perderá la inocencia. Rubí se convertirá en la historia más tóxica que ha vivido alguna vez. Pero nadie, absolutamente nadie, ha amado a Rubí como él. Advertisement

