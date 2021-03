Close

José Ron se despide de su 'querida abuela' El actor dedicó unas emotivas palabras a la fallecida actriz en las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La muerte de la primera actriz Isela Vega, quien falleció a los 81 años, tiñó de luto este miércoles al medio artístico mexicano. Fueron incontables los compañeros de profesión que reaccionaron con tristeza a su partida a través de las redes sociales con emotivos mensajes. Este fue el caso de José Ron, quien compartió set de grabación con Isela en 2014 en la exitosa telenovela de Televisa Muchacha italiana viene a casarse, donde ambos eran nieto y abuela. "Te recordaré siempre como una mujer alegre, divertida, auténtica, sincera y ocurrente", escribió el galán en Instagram junto a una imagen en la que ambos aparecen bailando. Image zoom José Ron e Isela Vega en el set de grabación de Muchacha italiana viene a casarse | Credit: Instagram José Ron "¡Qué bendición conocerte y trabajar contigo querida abuela. ¡Vuela alto!", compartió en una segunda publicación en la que aparece velando el sueño de Isela en un aeropuerto. Ron, que la próxima semana comenzará a grabar en México una nueva telenovela con Televisa de la mano del productor José Alberto Castro, no fue el único integrante del elenco de Muchacha italiana viene a casarse que lamentó la partida de la actriz en las redes sociales. La protagonista de la telenovela, Livia Brito, también dedicó unas emotivas palabras a Isela. Image zoom Livia Brito e Isela Vega | Credit: Instagram Livia Brito "Gran actriz, compañera… un icono en el mundo del entretenimiento. Mi más sentido pésame a toda la familia", escribió la actriz cubana en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ela Velden, quien fuera hermana de Livia en la ficción, tampoco tardó en reaccionar a la noticia. "Mi querida Isela Vega fue un honor conocerte y trabajar a tu lado. Descansa en paz", escribió la joven actriz mexicana, quien interpretó en el melodrama a Gianna Bianchi. Image zoom José Pablo Minor, Ela Velden y José Ron junto a Isela Vega | Credit: Instagram Ela Velden "Mi adorada Isela Vega fue un honor conocerte y trabajar a tu lado. Gracias por las anécdotas y las sonrisas que me compartiste. Nos dejas tu talento y el encanto que emanaba de ti. Buen viaje maestra, te quedas en nuestros corazones", compartió por su parte Maribel Guardia.

