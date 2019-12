Todo cambia para un boxeador retirado que lleva una vida modesta dedicada a la crianza de su hijo cuando su exesposa, ahora amante de su principal rival en el ring, regresa para luchar por la custodia del niño. Este es el punto de partida de Ringo, telenovela que aterriza hoy en el prime time de Univision con José Ron como protagonista. "Es una novela 100% familiar. Es un melodrama pero también tiene sus toques de comedia", cuenta emocionado a horas de su estreno el reconocido actor mexicano en entrevista exclusiva con People en Español.

¿Qué fue lo que más te atrajo del proyecto?

Lo que más me atrajo fue, indudablemente, el personaje. De hecho cuando me avisó Lucero Suárez [la productora] y me contó de esta historia yo estaba de viaje y me emocionó bastante la idea de interpretar a un boxeador. Y bueno la historia es bellísima.

¿Cómo nos presentarías la telenovela?

Yo la describiría como una novela de muchos valores por el mensaje que tiene, por la parte del papá que se dedica a darle lo mejor a su hijo, los sacrificios [que tiene que hacer]. Es una novela con la que la gente se puede identificar. Creo que se van a divertir porque tiene prácticamente de todo.

¿Qué tan retador fue para ti adentrarte en la piel de un boxeador profesional?

Fue un proyecto que me exigió bastante a nivel físico. Fue muy demandante, pero fue un gran reto en mi carrera. No lo cambio por nada. Fueron 6 meses difíciles de llevar un plan de alimentación, de compaginar el entrenamiento con los tiempos de grabación, entonces sí me exigió mucho físicamente y emocionalmente pero al final el resultado fue muy bueno. Estoy muy satisfecho y agradecido por la oportunidad y espero que el público lo reciba con mucho cariño.

¿Qué tiene José Ron de Ringo?

Yo creo que la parte de los valores, de la familia, también el no dejarse vencer por nada ni por nadie. La vida nos puede golpear muchas veces pero lo importante, así como para Ringo, es levantarte, no importa qué tan fuerte te pueda golpear la vida, lo más importante siempre es seguir adelante, aprender de lo que te pasa y continuar.

¿Qué tal la química con Mariana Torres?

La química muy bien. Nunca habíamos trabajado juntos y me la pasé demasiado bien con ella. Trabajamos muy a gusto. Ella también supertalentosa, entregada al proyecto, dispuesta siempre a proponer lo mejor para la historia, para los personajes.

Eres papá en la ficción, ¿qué tan complicado es trabajar con un niño en el set?

Es increíble trabajar con un niño. Yo creo que tenemos tanto que aprenderles y con Pato de la Garza, que es el actor que hizo a mi hijo, fue increíble la química. También el niño superinteligente, supersensible y superentregado. Es maravilloso.

¿Te ves en un futuro siendo papá?

Sí, por supuesto que sí. A su tiempo, pero sí.

En los últimos años no has dejado de protagonizar telenovelas, ¿qué tan galán te consideras que eres en la vida real?

[Estoy] agradecido porque hago lo que me gusta y porque tengo trabajo. Yo intento siempre ser entregado y poner mi 100 en cada proyecto. [Pero] José Ron no tiene nada que ver con ese galán que interpreto en las novelas. Me considero una persona como cualquier otra, con sus sentimientos, con virtudes, con defectos, o sea, me considero una persona normal y no voy por la vida pensando en si soy galán o no soy galán.

Te has convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, ¿qué te hace mantener los pies sobre el suelo?

Yo creo que valoro mucho por lo que me ha tocado pasar y estoy aquí también a base de mucho esfuerzo y sacrificio. Me encanta lo que hago junto con la música, entonces estoy agradecido de que también el público me reciba con tanto cariño cuando estoy en algún proyecto y agradecido con la gente que confía en mi trabajo. Para mí los pilares importantes son mi familia, Dios, el no olvidar de donde venimos… Para mí eso es como lo clave, siempre lo llevo clavado en mi ser, es como mi esencia, y no veo el por qué cambiar por dedicarme a esta carrera.

¿Cuál sería tu faceta más desconocida?

Soy una persona como muy sensible, entregada y apasionada. Cuido mucho a los míos. Yo creo que como esa parte de José Ron de ser humano muy pocos la conocen. También la parte de pasión por la vida, de pensar positivo, de seguir siempre para adelante. Soy supercariñoso con los niños, soy muy bromista, juguetón, intenso.