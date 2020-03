El pasado de José Ron y su novia al descubierto: así fue su 'primera vez' juntos hace 5 años El galán y la actriz formaron parte del elenco del exitoso melodrama de Televisa Simplemente María, que se grabó entre 2015 y 2016 en México. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay historias de amor que surgen casi de forma espontánea tras un primer encuentro entre dos almas gemelas y otras que se van fraguando con el paso del tiempo. Este último es el caso de José Ron y la actriz mexicana Jéssica Díaz, quienes acaban de confirmar su noviazgo. Ambos se conocieron en el año 2015 durante las grabaciones del exitoso melodrama de Televisa Simplemente María, ficción que marcó el debut de Díaz en las telenovelas. En dicha historia Ron daba vida a Alejandro Rivapalacio, uno de los dos protagonistas de la historia, mientras que Jéssica era hermana del personaje que interpretaba Ferdinando Valencia. Image zoom José Ron y Jéssica Díaz en Simplemente María Sus personajes no tenían mucha interacción dentro de la ficción; sin embargo, detrás de cámaras se dio una bonita química entre ambos que se tradujo en el inicio de su amistad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ninguno de los actores probablemente podía imaginarse en ese entonces lo que terminaría sucediendo cinco años después de su primer encuentro como compañeros de trabajo. Image zoom José Ron y Jéssica Díaz en Simplemente María “Primero mi sobrino y ahora mi novio adorado, mi conejito hermoso, mi cómplice de sueños. Que bendición tan bonita es tenerte en mi vida. Ni tú ni yo nos la creemos que después de 5 años de amigos ahora nos decimos ‘amor’. Los tiempos de Dios son perfectos”, escribió Jéssica a través de las redes sociales como respuesta al emotivo mensaje que le dedicó su galán. Image zoom Jéssica Díaz y José Ron La actriz, que ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Amar a muerte, es casi diez años más joven que Ron, pero ambos parecen estar hechos el uno para el otro. “Quiero hacerte yo a ti inmensamente feliz, quiero verte cumpliendo sueños y metas, quiero ser tu cómplice. Amo el hombre romántico y detallista que eres. Amo el amor y amo gritar el nuestro al mundo. Que dios te bendiga y bendiga nuestro amor de conejos. Gracias por ti, te adoro”, expresó la también cantante de 29 años por medio de su perfil de Instagram. ¡Qué viva el amor! Advertisement

