José Ron protagonizará la nueva telenovela de Televisa tras Rubí El actor será el protagonista de la nueva telenovela de la productora Lucero Suárez y esta joven actriz será su pareja en la ficción. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print José Ron es, sin duda, uno de los galanes de moda de Televisa. A pocos días de haber terminado de grabar la nueva versión de Rubí, cuyo estreno está previsto para el próximo año, el intérprete mexicano se alista para afrontar otro reto actoral. El actor de 38 años ha sido elegido por la productora Lucero Suárez para encabezar su próxima telenovela, Te doy mi vida. Ron, que ya trabajó bajo la batuta de Lucero Suárez en sus dos anteriores protagónicos –Enamorándome de Ramón y Ringo– tendrá como pareja en esta historia a la joven actriz mexicana Eva Cedeño, quien interpretó a la abogada Leticia Jara en la primera temporada de Por amar sin ley. La intérprete de 28 años, que sale con el hermano de Fernanda Castillo, obtiene así su primer protagónico a cuatro años de haber debutado en Televisa como parte del elenco del melodrama A que no me dejas (2015). Image zoom Instagram José Ron SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ron y Cedeño estarán acompañados en esta nueva telenovela por un elenco de primera que incluye rostros muy queridos por el público como el de Erika Buenfil, quien regresa con esta historia a los melodramas mexicanos tras haber concluido meses atrás su contrato de exclusividad con Televisa. Image zoom Instagram José Ron La telenovela también marca el regreso a la televisora mexicana de Jorge Salinas, quien este año protagonizó para Imagen Televisión y Telemundo la comedia romántica Un poquito tuyo junto a Marjorie de Sousa. Image zoom Instagram José Ron Te doy mi vida, cuyas grabaciones iniciarán próximamente en la Ciudad de México, es una versión de una exitosa telenovela que combina melodrama y comedia. Su estreno está previsto para el próximo año. Advertisement

Close Share options

Close View image José Ron protagonizará la nueva telenovela de Televisa tras Rubí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.