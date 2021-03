Primeras imágenes de José Ron como protagonista de La desalmada El actor mexicano comenzó a grabar este miércoles en México la nueva telenovela de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡3,2,1…, acción! Este miércoles iniciaron en una locación ubicada al sur de la Ciudad de México las grabaciones de La desalmada, la nueva telenovela de Televisa que produce José Alberto Castro con Livia Brito y José Ron como su pareja protagónica principal. Precisamente, el reconocido galán mexicano fue el encargado de grabar las primeras escenas del melodrama, dejando al descubierto por fin el look que lucirá en esta historia. "Mi personaje se llama Rafael y cuando conoce al personaje de Fernanda, que es Livia Brito, su vida cambia por completo. Él tenía como ya su vida hecha, planes, se quería ir a Europa para seguir estudiando, casarse y todo cambia y se va a poner muy bueno cuando conoce al personaje de Livia", compartió el actor ante los medios de comunicación que se dieron cita en la locación para ser testigos del inicio de grabaciones de esta esperada telenovela. José Ron interpreta al protagonista de La desalmada Image zoom José Ron interpreta al protagonista de La desalmada | Credit: TELEVISA Ron, que ahora luce el cabello largo y una barba más poblada en comparación a su anterior personaje, estuvo acompañado durante este primer día por el actor Julio Vallado, quien personifica a David, un joven veterinario que es su mejor amigo en la ficción. José Ron Image zoom José Ron y Julio Vallado inician grabaciones de La desalmada | Credit: Televisa En el inicio de grabaciones también participaron Alberto Estrella, quien interpreta a un capataz, y Gaby Mellado, quien da vida a Clara, una mujer de oscuro pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no estuvieron presentes en la locación, la telenovela también cuenta en su elenco con Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Eduardo Santamarina y Francisco Gattorno, entre otros. La telenovela, cuyo estreno está previsto para el segundo semestre de este año, narra la historia de Fernanda Linares (Brito), una mujer que solo busca vengar a su esposo, asesinado en su noche de bodas donde, además de este lamentable hecho, es violada. A su vida llegará Rafael Toscano (Ron), un joven que recién terminó sus estudios universitarios y que conecta de inmediato con ella.

