"No hay nada confirmado": José Ron deja en el aire su protagónico en ¿Qué el pasa a mi familia? El actor desmintió la información dada la semana pasada por su empresa Televisa en la que se confirmaba su participación protagónica en el nuevo melodrama del productor Juan Osorio. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La semana pasada Televisa confirmó a través de un comunicado de prensa a José Ron como protagonista de ¿Qué le pasa a mi familia?, el nuevo melodrama con tintes de comedia que producirá Juan Osorio. Las redes sociales de la telenovela, incluso, subieron una imagen del actor anunciando su participación protagónica en esta esperada historia. Por eso la sorpresa fue mayúscula cuando el galán de exitosos melodramas como Ringo y Te doy la vida desmintió recientemente ante las cámaras del programa de televisión El gordo y la flaca (Univision) que sea un hecho que vaya a encabezar esta historia. "De eso no hay nada seguro, no hay nada confirmado", dejó claro el intérprete de 39 años. Image zoom José Ron Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sé por qué dijeron que ya era un hecho esto, entonces me he mantenido también yo como al margen, en mis redes sociales yo no he dicho nada, pero vamos a ver qué pasa más adelante", señaló el también protagonista de la nueva versión de Rubí. Cabe destacar que el perfil de Instagram de la telenovela también eliminó recientemente la publicación en la que se confirmaba al actor como protagonista de este nuevo melodrama que comenzará a grabarse próximamente en México. Por el momento, la única protagonista segura que parece tener el melodrama es Ariadne Díaz, quien confirmó días atrás de viva voz su participación en esta historia. "Me pareció muy lindo en un momento tan caótico del mundo, que todo está cambiando, que mucha gente está asustada hacer una historia donde la gente la pase bien", dijo la actriz. Image zoom José Ron y Ariadne Díaz Mezcalent (x2) Recordemos que Ariadne y José protagonizaron en 2012 la telenovela La mujer del Vendaval por lo que este nuevo proyecto iba a suponer su reencuentro como pareja televisiva.

Close Share options

Close View image "No hay nada confirmado": José Ron deja en el aire su protagónico en ¿Qué el pasa a mi familia?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.