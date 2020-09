"La quiero mucho": José Ron sobre trabajar con su ex Ariadne Díaz El actor sigue negando que esté confirmado para protagonizar la telenovela que encabezará Ariadne, pero estaría encantado de volver a trabajar con su expareja. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que Televisa y José Ron no terminan de ponerse de acuerdo. Hace unos días, el productor Juan Osorio confirmaba de viva voz la participación protagónica del actor en su nueva telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, historia que encabezará Ariadne Díaz. El que fuera galán de exitosos melodramas como Ringo, Rubí y, más recientemente, Te doy la vida, sin embargo, sigue negando que sea un hecho que vaya a formar parte de esta historia. Este viernes, en El gordo y la flaca (Univision), Julián Gil, quien también participará en la telenovela, comentó que acababa de hablar con Ron y que aún no estaba confirmado. Image zoom Julián Gil y José Ron Mezcalent (x2) "Hablé con él hace como media hora, específicamente le pregunté si ya estaba confirmado porque en las redes sociales está la noticia por todos lados, que si está confirmado, que si Juan lo confirmó. Él todavía no está confirmado", compartió el reconocido galán de 50 años. "Le faltan unos detallitos ahí, pero ojalá porque Ron es un gran compañero", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De confirmarse su participación en esta historia, lo cierto es que Ron estaría encantado de volver a trabajar con su exnovia, Ariadne Díaz, con quien protagonizó en 2012 el también melodrama de Televisa La mujer del vendaval, historia que los unió como pareja en la vida real. "Si se da muy lindo porque es muy talentosa, sé también la forma de trabajar de Ari. La quiero mucho", declaró el actor días atrás en una entrevista para El gordo y la flaca. Image zoom Ariadne Díaz y José Ron Mezcalent (x2) "La historia es buenísima, es muy divertida, es diferente también a lo que yo he venido haciendo, entonces hay que esperar", comentó sobre la telenovela que comenzará a grabarse a principios de noviembre en México y se estrenará en febrero del próximo año.

