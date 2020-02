"Toca un tema muy delicado y real": la nueva telenovela de José Ron tras Ringo y Rubí El actor mexicano graba actualmente en México un nuevo melodrama para Televisa en el que se reencuentra con Jorge Salinas, con quien trabajó en La que no podía amar. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es el nuevo Fernando Colunga de las telenovelas y el galán consentido de Televisa. No hay telenovela que protagonice –y es una tras otra– que no tenga éxito. Actualmente lo podemos ver por partida doble en las pantallas de Univision como protagonista de dos de las ficciones más vistas del prime time hispano: Ringo y Rubí y su carrera –apenas tiene 38 años– va en ascenso. Carismático, talentoso y profesional, José Ron se encuentra grabando desde el año pasado un nuevo melodrama en su México natal, Te doy la vida, en el que comparte créditos con Eva Cedeño, quien será su pareja en la historia, Erika Buenfil y Jorge Salinas, entre un gran elenco. “Es una gran historia y tiene un elenco maravilloso”, cuenta emocionado a People en Español Ron, quien tiene cerca de dos millones y medio de seguidores solo en Instagram. “Es una historia que toca también un tema muy delicado y real con el que vivimos que es la leucemia. Mi personaje tiene un niño que tiene leucemia, entonces te mueve las fibras más sensibles y es una historia que te va a poner la piel chinita con todo lo que sucede”, comparte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este melodrama que produce Lucero Suárez, con la que curiosamente trabajó en Ringo, el actor se reencuentra en pantalla con Jorge Salinas, con quien conformó hace casi una década el triángulo protagónico de la exitosa telenovela La que no podía amar junto a Ana Brenda. “Tenemos una muy buena amistad y volver a trabajar juntos después de La que no podía amar es algo increíble y padrísimo”, reconoce el también galán de la nueva versión de Rubí. “Siempre lo he considerado un gran actor. Lo respeto mucho, lo admiro mucho y trabajar con gente como él es para siempre aprenderle y tratar de absorber lo que más se pueda”, afirma. Te doy la vida se estrenará próximamente en México. Advertisement

