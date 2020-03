Dos exparejas de José Ron trabajarán juntas en la telenovela La mexicana y el güero El nuevo melodrama de Televisa que protagonizarán Itatí Cantoral y Juan Soler reunirá en un mismo elenco a dos exparejas del reconocido actor mexicano. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La nueva telenovela de Televisa La mexicana y el güero que comenzará a grabarse a finales de este mes en México con Itatí Cantoral, Juan Soler y Luis Roberto Guzmán como protagonistas sigue sumando nombres a su elenco. Además de Jacqueline Andere, Nora Salinas, Julio Camejo, Irán Castillo, Eleazar Gómez y Jackie Sauza, quienes fueron confirmados días atrás, también formará parte de este melodrama con tintes de comedia Daniela Álvarez. Si bien ha tenido pequeñas participaciones en diferentes ficciones de Televisa como Por amar sin ley, el nombre de la joven actriz y presentadora mexicana se hizo muy conocido en 2017 a raíz del noviazgo que mantuvo con el galán de telenovelas José Ron. Un noviazgo que, como llegó a reconocer en su momento el intérprete de 38 años, nació a través de las redes sociales. “Fíjate que yo de repente la seguía, tenemos amigos en común y siempre me pareció una niña muy interesante, muy guapa, me llamó mucho la atención desde el momento en que llegué a su perfil. Qué raro decir esto, ¿no?, pero desde que nos vimos y empezamos a salir fue algo muy bonito y estamos muy contentos. Yo estoy muy feliz y muy agradecido”, expresaba en febrero de 2017 Ron ante las cámaras del programa de televisión ¡Cuéntamelo Ya! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El noviazgo entre ambos, sin embargo, llegó a su fin a finales de 2017 por incompatibilidad de caracteres. “Fueron casi como discrepancias en la forma de pensar. Nunca hubo realmente agresión física, ni verbal, ni mucho menos; al contrario, por algo es que seguimos llevándonos bien, porque no llegamos a ese grado de faltarnos al respecto”, contaba en 2018 Daniela. Curiosamente, Daniela compartirá créditos en La mexicana y el güero con otra expareja de Ron, la actriz y cantante Irán Castillo, quien también forma parte de su elenco. El romance entre Castillo y Ron se dio en 2014 y apenas duró cinco meses. “Los mejores momentos de la vida son los que nacen, se hacen y se viven con el corazón y es ahí donde Irán y yo hemos decidido que, por el momento, lo mejor para los dos es seguir hacia delante, pero con caminos diferentes. Nada que entender mucho que agradecer”, compartía el actor en sus redes sociales en 2014 sobre su ruptura con Irán. El estreno de La mexicana y el güero está previsto para el segundo semestre de 2020. Advertisement

