El desnudo de José Ron como protagonista de La mujer del diablo que no hubiera sido posible en las telenovelas El actor mexicano rompe con su imagen de galán de telenovelas como protagonista de esta serie de ViX+ en la que realiza su primer desnudo. Mira aquí un pequeño aperitivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Ron tuvo que romper con su imagen de galán de telenovelas en La mujer del diablo, serie que protagoniza junto a Carolina Miranda para ViX+, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. En la ficción que se estrenó el pasado jueves 21 de julio el actor mexicano interpreta a Cristo Beltrán, un delincuente de alto rango que se obsesiona con Natalia (Miranda) sin importar que esta está enamorada de otro hombre, haciendo lo inimaginable por conquistarla. "[Fue] un gran reto", admitió el galán de exitosos melodramas como Muchacha italiana viene a casarse y La desalmada en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos. José Ron José Ron es Cristo Beltrán en La mujer del diablo | Credit: Cortesía VIX+ Tan opuesto era el personaje a todo lo que había interpretado hasta ahora en su exitosa carrera en las telenovelas que llegó a dudar en un inicio de que se lo estuvieran ofreciendo a él. "Cuando me invitaron, me comentaron del proyecto, empecé a leer los libretos y yo dudé, dije: '¿Este es el personaje que quieren que yo haga?'. De repente leyéndolo pensé que era el personaje de Minor [José Pablo Minor, su compañero en la serie]", reconoció. José Ron José Ron, protagonista de La mujer del diablo | Credit: TelevisaUnivision En La mujer del diablo, A Ron le tocó hacer "mil cosas que en la televisión [abierta] no hubiera hecho" jamás, como escenas de sexo en las que aparece como Dios lo trajo al mundo. El actor dio una pequeña prabadita de dichas escenas a través de su perfil de Twitter, donde retuiteó unas imágenes en las que se le puede ver completamente desnudo. "Cuando nos tocó una escena de sexo muy chida yo le comentaba: 'Fíjate Caro [Carolina Miranda] que es la primera vez que voy a hacer una escena como esta", confesó. "Porque en la televisión es muy diferente, en la televisión te tapas todo y no bajan, protegen mucho ciertas cosas y aquí no". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer del diablo se puede ver a través de ViX+, el nivel premium de ViX, "el primer servicio de streaming a gran escala creado específicamente para el mundo hispanohablante". ViX+ está disponible en Estados Unidos, México y la mayoría de los países hispanohablantes de Latinoamérica, con un precio mensual de US$6.99 en Estados Unidos y MX$119 en México.

