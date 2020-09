José Ron deja sin galán de telenovela a su ex Ariadne Díaz ¿Será que influyó que la actriz fuera la protagonista en su decisión de no querer protagonizar el melodrama para el que Televisa ya había confirmado su participación? ¡Ron responde! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir José Ron dejará con la miel en los labios a todos aquellos que deseaban volver a verlo protagonizando una telenovela junto a su expareja Ariadne Díaz. El actor mexicano confirmó este martes de viva voz a través de sus redes sociales que no encabezará finalmente el nuevo melodrama con tintes de comedia de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia? que producirá Juan Osorio. "No, no voy a estar, no voy a hacer la novela con Juan", informó el que fuera protagonista de exitosos melodramas como Enamorándome de Ramón, Ringo y Te doy la vida. "Él ya sabe que estoy muy agradecido con él. Hablamos, tiene un proyecto maravilloso, un personaje también muy bonito pero no, no voy a estar, así que no crean todo lo que sale", agregó. Ron explicó que sí tuvo un acercamiento con el productor para protagonizar la telenovela pero nunca llegó a concretarse su participación en la historia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sí hubo un acercamiento, sí hubo una plática, estoy muy agradecido con él por su confianza, por tomarme en cuenta pero no, no voy a estar ahí en ese proyecto", señaló. El actor también descartó que su decisión de no querer protagonizar el proyecto tenga que ver con el hecho de que su expareja sea la heroína de la historia. "Por supuesto que no, todo lo contrario", dejó claro. Image zoom Ariadne Díaz y José Ron Mezcalent (x2) "Me encantaba la idea, Juan lo sabe, Ari sabe que si se daba todo chido. Volver a estar otra vez juntos trabajando iba a ser también muy lindo", expresó el histrión de 39 años. En ¿Qué le pasa a mi familia? Ron iba a interpretar a Leonardo Iturbide, el director de una de las empresas de moda y calzado más importantes de México. La telenovela, que comenzará a grabarse en noviembre en México para estrenarse a principios del próximo año, contará con las actuaciones de Diana Bracho, María Sorté, Rafael Inclán, Elizabeth Álvarez, Julián Gil, Emilio Osorio y Karol Sevilla, entre otros.

