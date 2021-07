José Ron está de celebración. A punto de cumplir 20 años de exitosa carrera artística, el actor mexicano cuenta con su propio canal dentro del servicio gratuito de streaming PrendeTV, un logro que hasta ahora solo estaba al alcance de Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

"Estoy muy contento de que haya un canal donde todo el público pueda ver los proyectos que he realizado a lo largo de mi carrera", expresa emocionado Ron en entrevista con People en Español. "Es una linda forma de estar en contacto con la gente que sigue mi carrera".

El canal se estrenó el pasado viernes en la citada plataforma de Univision y hasta el momento alberga cuatro exitosos melodramas del actor: Juro que te amo (2008), Cuando me enamoro (2010), Muchacha italiana viene a casarse (2014) y Enamorándome de Ramón (2017).

Cuatro telenovelas que resumen lo larga y variada que ha sido su carrera como actor dentro de Televisa, empezando por el que fue su primer protagónico: Juro que te amo.

¿Cómo era el José Ron de los inicios?

Muy distinto. Yo cuando veo esos proyectos que hice al principio no me gusta verme, pero creo que todo es parte de un proceso en la vida [en el que] vas creciendo, vas aprendiendo. En esta ocasión Juro que te amo fue mi primer protagónico junto con Ana Brenda, nos dio la oportunidad [la productora] MaPat, entonces imagínate el agradecimiento de que alguien confíe en ti y además que fue carambola porque yo no estaba como protagónico para esa historia. Gracias a Dios a partir de ahí no he dejado de trabajar y siempre cada proyecto tiene también algo especial: tantas vivencias, recuerdos, tantos compañeros con los que he trabajado, historias tan distintas… Entonces sí podrán ver ahí en este canal de todo.

¿Qué sientes a día de hoy cuando ves todo el camino que has recorrido?

Pienso que ha valido la pena. Creo que la palabra clave sería 'sacrificio' porque sí ha sido una carrera y una vida de sacrificio, empezando por salir de mi tierra, Guadalajara, y dejar a mi familia justamente en un momento tan complicado porque mis padres se estaban separando. Fue para mí fuerte dejar la familia en un momento complicado y venirme aquí a la Ciudad de México a buscar un sueño, donde yo no sabía qué iba a pasar, entonces sí hubo mucho sacrificio, pasé por muchísimas cosas y ahora mirar para atrás y ver todo el recorrido sí creo que ha valido la pena. Pero también nadie me ha regalado nada. Han sido años de trabajo, de disciplina, de sacrificio. Hay cosas que la gente y el público no ve ni se imagina, pero es una carrera muy complicada donde lo importante no es llegar sino mantenerte.

¿Cuál dirías que ha sido el mayor sacrificio que has hecho?

Te pierdes de estar con la familia en algún evento especial. Cuando estás grabando muchas veces es muy difícil pedir un permiso porque estás prácticamente en todo. Pero creo que para mí el sacrificio no ha sido tanto como por perderme algún evento de ese tipo, que sí me los he perdido, sino el llegar a una ciudad donde no conocía a nadie y todo lo que tuve que pasar. Al principio me acuerdo que me iba yo el fin de semana a Televisa y comía y desayunaba ahí y me llevaba la comida de Televisa. Realmente mis padres me ayudaban con lo que podían y estoy muy agradecido con ellos, pero sí pasé por momentos complicados. Una vez que me iba a ir a Guadalajara de regreso en el camión llegué a la central y me di cuenta de que no tenía dinero. Fue un momento muy duro donde dije: '¿Qué hago?' Eran las 12 de la noche, le hablé a mi familia por la impotencia, empiezo a llorar, no sabía qué hacer y comencé a pedir dinero porque era la única forma. Gracias a Dios la gente me ayudó y tengo grabado ese momento. Cuando alguien llega y me explica la situación yo intento ayudarlo porque a mí me pasó.

¿Te gustaría participar algún día en una serie?