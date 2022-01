José Ron y Carolina Miranda protagonizan La mujer del diablo El galán de telenovelas y la actriz mexicana encabezan el reparto de la nueva producción de Televisa y Univision que comenzó a grabarse este lunes en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mujer del diablo Carolina Miranda y José Ron, protagonistas de La mujer del diablo | Credit: Instagram José Ron Tras el éxito el año pasado de La desalmada, José Ron inicia el 2022 cargado de trabajo. El actor mexicano comenzó a grabar este lunes en México como protagonista La mujer del diablo, una nueva producción de Televisa y Univision que estará disponible en la plataforma de streaming que verá la luz a lo largo de este año producto de la alianza entre ambas empresas. El galán de exitosos melodramas como Ringo, Te doy la vida y la nueva versión de Rubí, tendrá como pareja en esta historia a la actriz mexicana Carolina Miranda, quien protagonizó recientemente la superserie de época de Telemundo Malverde: el santo patrón. Ron y Miranda posaron juntos por primera vez este lunes a través de sus respectivas cuentas de Instagram con motivo del inicio de grabaciones de esta nueva ficción. "Que sea un hermoso caminar", escribió Carolina junto a la instantánea. La mujer del diablo Carolina Miranda y José Ron, protagonistas de La mujer del diablo | Credit: Instagram José Ron La mujer del diablo narrará una historia escrita por el escritor venezolano Leonardo Padrón, responsable de exitosos títulos de Univision como Amar a muerte y Si nos dejan. José Ron José Ron en grabaciones de La mujer del diablo | Credit: Instagram W Studios "¡Qué emoción! Hoy comenzaron las grabaciones en México de La mujer del diablo, una serie de mi autoría escrita especialmente para la nueva plataforma que este año nace producto de la alianza entre Univision y Televisa", compartió en Instagram. "Poco a poco les iremos dando más detalles, pero la cantidad de gente y talento que hay en este proyecto entusiasma y mucho". José Ron José Ron en grabaciones de La mujer del diablo | Credit: Instagram José Ron SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie, que produce Carlos Bardasano, también cuenta con la actuación de José Pablo Minor, quien ha participado en telenovelas de Televisa como Cuna de lobos y Mi marido tiene familia.

