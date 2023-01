La vida como pastor, esposo y padre del exactor de telenovelas José Ángel Llamas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería José Ángel Llamas Credit: Mezcalent; Instagram Mara Llamas El que fuera protagonista de exitosos melodramas como Amor descarado y Alma indomable se retiró del medio artístico hace más de una década. Hoy es pastor en una iglesia al sur de la Florida y continúa casado con la exactriz Mara Croatto, con quien ha formado una familia que incluye a Juan, Rafael y Michael. Empezar galería Cambio de vida Llamas Credit: Instagram Mara Llamas Alejado por completo del medio artístico desde hace más de una década, José Ángel Llamas hoy es pastor de Calvary Chapel Fort Lauderdale, una iglesia ubicada al sur de la Florida conformada por hispanos que han encontrado una familia donde poder conectarse con Dios, conectarse con más gente y conectarse con la comunidad. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio De actor a pastor Mara Llamas Credit: Instagram Mara Llamas El exactor de telenovelas como Amor descarado y Alma indomable y su esposa, la exactriz Mara Croatto, han sido parte de la familia de Calvary Chapel Fort Lauderdale desde el 2009. 2 de 9 Ver Todo Su caminar en la fe Mara Croatto Credit: Instagram Mara Llamas "Dios llamó a José y Mara del medio del entretenimiento en la televisión y desde que conocieron del Señor su vida cambió radicalmente, comenzaron su caminar en la fe y eventualmente se dedicaron al ministerio a tiempo completo", se puede leer a través de la página web de Calvary Chapel Fort Lauderdale. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Su nueva pasión Mara Llamas Credit: Instagram Mara Llamas Compartir el evangelio en español, discipular y ayudar a matrimonios a encontrar sanación a través del plan de Dios se ha convertido en la nueva pasión del retirado actor. "José ha servido en Fort Lauderdale en diferentes posiciones ministeriales y Dios confirmó su llamado a pastorear y enseñar a la comunidad de habla hispana durante la pandemia, a lo que se ha dedicado estos últimos años". 4 de 9 Ver Todo Su familia Mara Llamas Credit: Instagram Mara Llamas Llamas y Mara están casados desde agosto del 2004 y tienen 3 hijos, Juan, Rafael y Michael, aunque ninguno fue procreado en común por la pareja. 5 de 9 Ver Todo Mamá de 2 Llamas Credit: Instagram Mara Llamas Juan y Michael son fruto de una relación que mantuvo Mara en el pasado. "Le doy gracias a Dios por haberme dado estos dos grandes regalos. Mi corazón está lleno de amor por ustedes y es hermoso verlos crecer y compartir momentos preciosos que atesoro para siempre. Gracias por hacerme la mamá más feliz del mundo", escribió la retirada actriz en mayo de 2022 en Instagram. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su hijo Llamas Credit: Instagram Mara Llamas Llamas, por su parte, es padre biológico de Rafael, con quien posa en la foto. 7 de 9 Ver Todo Sus otros hijos Mara Llamas Credit: Instagram Mara Llamas A pesar de no llevar su sangre, Llamas tiene una relación muy cercana y especial con los hijos de su mujer, a quienes ve como si fueran sus propios hijos. 8 de 9 Ver Todo Padre de familia José Ángel Llamas Credit: Instagram Mara Llamas El exactor encontró la felicidad y la paz que tanto anhelaba lejos de las cámaras y la fama. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image La vida como pastor, esposo y padre del exactor de telenovelas José Ángel Llamas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.