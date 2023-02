¡Entrevista! Jorge Salinas regresa a Univision con uno de los personajes más complejos de su carrera El actor mexicano interpreta al villano de la telenovela Perdona nuestros pecados, que Univision estrena el 21 de febrero. "Todos los seres humanos cometemos pecados capitales, el que lo niegue su primer pecado capital es la soberbia", asegura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tiene más de tres décadas de exitosa carrera artística a sus espaldas, pero Jorge Salinas no deja de emocionarse y de ponerse nervioso cada vez que afronta un nuevo reto actoral. "Mi padre decía una frase que tiene toda la razón 'el nerviosismo existe en la ausencia del conocimiento', entonces como no sabes qué va a pasar, no tienes el conocimiento de tu personaje al 100% siempre estás nervioso, eres inseguro de si lo que estás realizando lo estás haciendo bien", confiesa el actor mexicano a People en Español. "Por eso nunca me veo, de hecho". El inolvidable galán de exitosos melodramas como Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder regresa el próximo martes 21 de febrero al prime time de Univision como parte del elenco estelar de Perdona nuestros pecados, telenovela en la que interpreta al autoritario y ambicioso Armando Quiroga, uno de los personajes más complejos de su carrera. "Es un personaje altamente imperfecto, podría decirse que es inhumano porque tiene sentimientos inhumanos", cuenta. "Desde el primer momento donde tú le quitas la vida a otro ser humano, a menos de que sea en defensa propia, ya no eres una persona que pueda estar en esta línea de vida y Armando tiene ese tema, cómo hacer este personaje en función de los pecados capitales y en función de su nula inteligencia emocional durante su infancia y que lo sigue arrastrando hasta su edad adulta, por eso es que es de los personajes más complejos que he realizado". Jorge, ¿llevas la cuenta de en cuántas telenovelas has participado ya o llega un momento en el que uno deja de contarlas? No, no llevo la cuenta, pero son 16 (ríe). Sí, llega un momento donde dejas de contarlas y comienzas a contar qué otros proyectos fuera de la pantalla chica has hecho. Jorge Salinas Jorge Salinas es Armando Quiroga en Perdona nuestros pecados | Credit: TelevisaUnivision Cuando se acercaron a ti para ofrecerte el proyecto, ¿qué fue lo primero que te atrajo? Primero que nada el título, Perdona nuestros pecados, entonces al preguntar yo qué pecados, los pecados de los mandamientos bíblicos o los pecados capitales, y al conocer los pecados capitales que eran la columna vertebral de este proyecto pues yo dije vamos. Todos los seres humanos cometemos pecados capitales, el que lo niegue su primer pecado capital es la soberbia, entonces me atrajo muchísimo, además de que este iba a ser el primer ser humano más imperfecto que haya yo realizado en el trabajo, vamos el primer villano. ¿Como actor cómo logras encontrar verdad a un personaje tan maquiavélico como Armando Quiroga? En función de armarlo como un ser humano. Todos los seres humanos somos imperfectos, pero creo que dentro de esa imperfección está la inteligencia emocional, qué tan poca inteligencia emocional tienes, cuáles son las ambiciones que tienes en la vida, te llevarás entre las patas, como se dice coloquialmente, a la gente que amas por obtener lo que tú crees te pertenece por derecho divino, crees en la divinidad… Es un conjunto de cosas. ¿Qué pecado nunca podría perdonar Jorge Salinas? Yo no me perdono la soberbia. Erika Buenfil Erika Buenfil y Jorge Salinas son pareja en Perdona nuestros pecados | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicen que los villanos se divierten más, ¿en tu caso también es así? Eso no solamente los villanos. En las telenovelas siempre está el villano y el protagonista bueno, en la vida real no es así, eres un ser humano imperfecto y tienes bondades y maldades. En este caso este ser humano imperfecto hace más maldades porque daña a otras personas, es divertido por eso. Pero lo interesante de hacer personas bondadosas es que es más difícil hacerlo creíble, hacer creíble que le arranques a un hijo a una hija y la des en adopción si te pones a pensar tú qué harías en la vida real te lo mueles a golpes, lo matas, bueno la bondad de dejar a ese ser imperfecto con vida hace al protagonista un ser de luz, entonces yo creo que ambos personajes, ambas características son muy entretenidas. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Erika Buenfil? Estoy con la reina del TikTok. Muy divertido. [Es] muy respetuosa, muy entregada, muy puntual, estudiosa, alegre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Entrevista! Jorge Salinas regresa a Univision con uno de los personajes más complejos de su carrera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.