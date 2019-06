Jorge Salinas: "Al igual que mi personaje en ocasiones el trabajo me ha impedido tener esa comunicación y esa constancia en presencia con mis hijos"

Tras casi tres décadas formando parte de las filas de Televisa, Jorge Salinas debutó el pasado lunes 13 de mayo en las pantallas de Telemundo como protagonista de Un poquito tuyo, la nueva comedia romántica que la cadena de habla hispana transmitirá de lunes a viernes a las 8 p.m., hora del Este, con Marjorie de Sousa como su protagonista femenina. A días del estreno, el actor mexicano habla con People en Español sobre esta nueva aventura profesional y nos confiesa, entre otras cosas, el sueño que aún le queda por cumplir a nivel profesional y que está relacionado con su faceta como papá.

Tu primera vez en las pantallas de Telemundo, ¿cómo te sientes?

La primera vez nunca se olvida y después de 28 años de estar en Univision me parece que por algo ahora la vida me ha puesto en el camino de Telemundo. Telemundo está teniendo programas interesantes con muy buenos rating y creo que el producto que tenemos realizado en Imagen Televisión junto con Telemundo teniendo a una actriz exclusiva de la cadena como es Marjorie de Sousa sí es un programa muy bien arropado y vamos a tener una buena aceptación. Ese es mi deseo y y creo que mi augurio porque en México ha tenido una aceptación buena y también tenemos el hecho de que no es un culebrón, es una teleserie de 80 episodios muy divertida y familiar.

Mi personaje es un padre de familia responsable, amoroso que descuida a los hijos por darles todo de lo que él careció en su infancia y se da cuenta de que al final no todo es el dinero ya que le salen unos niños flojos, que no trabajan ni estudian

¿Qué tiene esta teleserie para que le hayas dado el sí?

Tiene de especial que es un proyecto familiar y que es una comedia. Tiene su toque dramático como cualquier melodrama pero tiene más comedia de situación. En la vida nosotros vamos por la calle y podemos llorar y reír en prácticamente una hora. Entonces tiene algo muy similar a eso. Es un padre de familia responsable, amoroso que descuida a los hijos por darles todo de lo que él careció en su infancia y se da cuenta de que al final no todo es el dinero ya que le salen unos niños flojos, que no trabajan ni estudian. Entonces tiene un buen mensaje de que lo que debemos de darle a nuestros hijos es definitivamente tiempo de calidad en vez de calidad económica.

Image zoom Jorge Salinas, protagonista de Un poquito tuyo. Cortesía TELEMUNDO

¿Qué tienes en común con tu personaje?

Que somos padres amorosos, responsables y que en ocasiones el trabajo nos ha impedido tener esa comunicación y esa constancia en presencia con nuestros hijos. Y también creo que así como Antonio Solano decide tener esa reeducación con sus hijos, sin necesidad de ella mi padre la tuvo con nosotros, con mis hermanos y conmigo, de procurar que nos ganáramos la vida, de procurar extender la mano no solamente para recibir sino hacer un esfuerzo y hacerse responsable de las decisiones tomadas.

¿Y cuál sería la principal diferencia?

Que Jorge no tiene el gusto por otra mujer. Solamente por su esposa (ríe).

A todo lo que sea un buen personaje, pero sobre todo una buena historia, yo siempre procuraré estar presente, no importa la televisora, no importa la casa productora

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar fuera de Televisa?

Es el primer proyecto que grabo 100% fuera de la empresa Televisa, a la cual le agradezco mucho los años que me dio. Yo creo que tenemos ahora tiempos difíciles en cuanto a la economía de la televisión abierta. Yo creo que hay que cuidar bien los productos que estamos realizando y por ende las empresas encargadas de la producción deben de dar un trato respetuoso y cordial a sus empleados, en este caso los actores. Y he recibido eso de parte de Imagen Televisión y ahora lo estoy recibiendo con Telemundo. Espero que esto continúe para todos mis compañeros. Lo primero que debemos de hacer es el respeto hacia el ser humano y lo he recibido.

Image zoom Jorge Salinas, galán de Un poquito tuyo. Cortesía TELEMUNDO

¿Te verías participando en una superserie tipo El señor de los cielos?

A todo lo que sea un buen personaje, pero sobre todo una buena historia, yo siempre procuraré estar presente, no importa la televisora, no importa la casa productora, lo que importa es el contenido porque definitivamente si no tenemos un contenido que guste, que agrade, que distraiga, que amenice a nuestro público de nada sirve donde estemos.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

¿Qué sueños le quedan por cumplir a Jorge Salinas a nivel personal?

Como ser humano tener una vida más tranquila en función de la familia. Cuando tienes hijos pequeños problemas pequeños, con hijos más grandes problemas más grandes. Los papás siempre estaremos sufriendo, padeciendo ‘y ahora ¿qué está haciendo mi hijo?, ¿qué está haciendo mi hija?’. Y aunque no estemos presentes en ocasiones sentimos la impotencia de no poder hacer algo. Me gustaría tener un poco más de tranquilidad en ese tema.

¿Y a nivel profesional?

Yo creo que lo que venga, lo que me ponga la vida enfrente. Como decimos en México ‘si es para ti aunque te quites’. Lo que es para ti Dios te lo puso y hay que hacerlo.

Ya terminaste de grabar Un poquito tuyo, ¿qué sigue para ti ahora?

Tengo proyectos tanto de teatro, como de series. También hay una película en México a final de año que se llama Sexo, pudor y lágrimas 21 años después.

Image zoom

¿Por qué hay que ver Un poquito tuyo?

Porque es un producto de calidad, donde se van a divertir, donde no todo es drama, donde también hay un buen mensaje, donde tenemos atracciones físicas pero sobre todo talentosas. Tenemos un gran reparto, un gran elenco y está hecho con mucho amor de calidad para ustedes.

Un poquito tuyo se transmite a las 8 p.m., hora del Este, por Telemundo.