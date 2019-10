Jorge Salinas dice adiós al protagónico, Ferdinando Valencia de regreso y más ¡De telenovela! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Gabriel Soto arrasa en México con el estreno de Soltero con hijas, Carmen Aub presume lo grande que está su hijo en El señor de los cielos (Telemundo) y más noticias. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería Adiós al protagónico Image zoom Mezcalent Jorge Salinas regresa a Televisa, pero no lo hace como protagonista. El galán de exitosas telenovelas ahora será el antagonista de la historia en el nuevo melodrama de la televisora mexicana Te doy la vida, cuyas grabaciones iniciaron este lunes en la Ciudad de México. La ficción, que se estrenará el próximo año en México, cuenta con las actuaciones protagónicas de José Ron y Eva Cedeño. Advertisement Advertisement Exitoso estreno Image zoom Cortesía TELEVISA La nueva telenovela de Televisa protagonizada por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán, Soltero con hijas, se posicionó en su estreno en México el pasado lunes 28 de octubre como la emisión de mayor audiencia del prime time tras registrar más de 3.1 millones de personas, de acuerdo a cifras de Nielsen IBOPE México. De regreso Image zoom Instagram Aylín Mujica Ferdinando Valencia está inmerso en las grabaciones de la nueva telenovela de Televisa Como tú no hay dos, comedia romántica que marca su regreso a la televisión tras la dolorosa muerte de su hijo Dante y donde comparte créditos con la actriz cubana Aylín Mujica, con quien posa en la foto. Advertisement Presumirá cuerpazo Image zoom Instagram Aylín Mujica Hablando de Aylín Mujica... La intérprete de 44 años mostrará cuerpazo en esta nueva ficción de Televisa que protagonizan Adrián Uribe y Claudia Martín, como se puede apreciar en esta imagen que compartió la propia Aylín. Nueva familia Image zoom Instagram Erika Buenfil Erika Buenfil presumió a través de las redes sociales la bella familia que tendrá como parte del elenco del nuevo melodrama de Televisa Te voy la vida, historia que encabezan José Ron y Eva Cedeño, quien curiosamente será hija de la actriz mexicana en la citada ficción. Rival de Rulli Image zoom Instagram Daniel Elbittar Daniel Elbittar hizo anoche su esperada aparición en la teleserie estelar de Univision El dragón, historia que protagoniza Sebastián Rulli y a la que se une en la piel del banquero Víctor para luchar por el amor de la protagonista, interpretada por Renata Notni. "Hoy entra Víctor a enamorar a Adela", anunció emocionado ayer el actor y cantante venezolano en sus redes sociales. Advertisement Advertisement Advertisement Crossover Image zoom Instagram Altair Jarabo Altair Jarabo volverá a interpretar a la abogada Victoria Escalante del superdrama Por amar sin ley en la nueva telenovela de Televisa Médicos, donde la actriz mexicana realizará una participación especial junto a José María Torre, quien fuera su pareja en Por amar sin ley. ¿Eres tú Erick? Image zoom Instagram 100 días para enamorarnos Así lucirá Erick Elías, el galán de Betty en NY, como protagonista de la nueva telenovela de Telemundo 100 días para enamorarnos. ¡Ya creció! Image zoom Instagram Carmen Aub Así de grande luce actualmente el niño que interpreta al hijo de Carmen Aub en la superserie de Telemundo El señor de los cielos. "Mi chiquitín, ¿si parece mi hijo?", escribió la actriz mexicana junto a la instantánea. Advertisement Advertisement Advertisement Otra vez mecánico Image zoom Mezcalent José Ron volverá a interpretar a un mecánico, como en su día lo hizo en Enamorándome de Ramón, en la nueva telenovela de Televisa Te doy la vida. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

