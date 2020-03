Jorge Luis Pila regresa a las telenovelas El actor se une al elenco de la nueva ficción de la cadena de habla hispana que protagonizan Erick Elías y David Chocarro. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print 100 días para enamorarnos, la nueva telenovela de Telemundo que protagonizan Erick Elías, Ilse Salas, David Chocarro y Mariana Treviño, sigue sumando rostros conocidos a su elenco. Si hace unas semanas era la esposa de David Chocarro la que sorprendía al grabar una participación especial en esta comedia romántica, ahora ha sido un conocido galán de la cadena de habla hispana el que se ha unido al reparto de la esperada ficción en su etapa culminante. Se trata del actor cubano Jorge Luis Pila, quien hace aproximadamente tres años que no se deja ver en las pantallas de Telemundo, a excepción de la participación protagónica que realizó el año pasado en uno de los capítulos del unitario Decisiones: unos ganan, otros pierden. Protagonista de inolvidables telenovelas de la cadena como ¿Dónde está Elisa? y La patrona, Jorge Luis estuvo grabando este lunes escenas en compañía de Elías, Chocarro y Geraldine Bazán, quien también tendrá una destacada participación en la ficción. Image zoom Jorge Luis Pila en 100 días para enamorarnos Fue precisamente Chocarro el que compartió una imagen a través de Instagram Stories en la que se puede ver a Pila de lo más emocionado grabando sus escenas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 100 días para enamorarnos aterrizará en el prime time hispano en abril y narra la historia de dos buenas amigas, Constanza Franco (Salas), una abogada exitosa y sofisticada, madre y esposa; y Remedios Rivera (Treviño), una madre y esposa cariñosa que, a diferencia de su amiga, es un espíritu libre que no logra mantener su vida en orden. Tras 20 años de matrimonio, ambas deciden separarse de sus respectivos esposos. A Remedios todo se le junta cuando decide separarse de su actual marido y reaparece su primer amor. Mientras tanto, Constanza llega a un acuerdo con su esposo de tomar un descanso de 100 días. En la serie también actúan Humberto Zurita, Héctor Suárez Gomís, Sylvia Sáenz, Sofía Lama, Andrés Almeida, Manuel Balbi, Lucas Velázquez y Daniela Bascopé, entre otros. Advertisement

