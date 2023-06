Jorge Luis Pila graba telenovela para Telemundo, y más ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jorge Luis Pila Credit: Mezcalent El actor cubano se dejará ver pronto en la pantalla de Telemundo, conoce a los hijos que tendrá Mayrín Villanueva en el nuevo melodrama que protagonizará para TelevisaUnivision, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes! Empezar galería De regreso Jorge Luis Pila Credit: Instagram Karla Teevin Tras varios años alejado de la pequeña pantalla, Jorge Luis Pila regresa a las telenovelas con una participación especial en Vuelve a mí, el nuevo drama romántico de Telemundo que protagonizan William Levy y Samadhi Zendejas. El que fuera galán de exitosas historias como La patrona, ¿Dónde está Elisa? y Aurora estuvo grabando recientemente escenas junto a su compatriota Levy. La ficción se estrenará próximamente en el prime time de la cadena hispana. ¿Te la vas a perder? 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Su nueva familia Mayrín Villanueva Credit: Instagram Golpe de suerte Marcelo Barcelo y Tania Nicole serán hijos de Mayrín Villanueva en la nueva telenovela de TelevisaUnivision Golpe de suerte, cuyas grabaciones iniciarán muy pronto en México. La actriz mexicana protagonizará este nuevo melodrama del productor de Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte, Nicandro Díaz, junto al actor mexicano Eduardo Yáñez. 2 de 6 Ver Todo Se despiden David Zepeda Credit: Instagram David Zepeda Pienso en ti, melodrama que cuenta con las actuaciones protagónicas de Dulce María y David Zepeda, llegó a su fin el pasado viernes 23 de junio en México. "Gracias infinitas por seguirnos noche a noche en este hermoso proyecto en donde pusimos el alma y el corazón para ti", escribió el actor mexicano desde su perfil de Instagram junto a esta foto en la que posa con la integrante de RBD. "Una historia que me llenó el corazón y me recordó que nunca es tarde para cumplir tus sueños", compartió por su parte Dulce. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Reciben premio Mi camino es amarte Credit: Instagram Mi camino es amarte El melodrama Mi camino es amarte, que Univision transmitió recientemente con gran éxito, fue reconocido este lunes en los Grandeza Hispana Awards como la 'telenovela del año'. Varios de sus actores, entre ellos su protagonista, Susana González, también recibieron un galardón por su trabajo en esta historia. 4 de 6 Ver Todo Talento nuevo Golpe de suerte Credit: Instagram Golpe de suerte Así lucirán Daniela Martínez y Carlos Said como Brenda y Alan, los protagonistas juveniles de Golpe de suerte, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagonizarán Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez. 5 de 6 Ver Todo Darán de qué hablar Kimberly Dos Ramos Credit: Instagram Fernando Ciangherotti ¿Cuál será el vínculo que unirá a Kimberly Dos Ramos y Fernando Ciangherotti en el nuevo drama romántico de Telemundo Vuelve a mí que protagonizan Samadhi Zendejas y William Levy? 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

