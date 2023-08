"Feliz de volver a casa": Jorge Luis Pila está de regreso, y más ¡De telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jorge Luis Pila Credit: Instagram Jorge Luis Pila; TelevisaUnivision Tierra de esperanza confirma su buena acogida, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 5 imágenes! Viernes, 4 de agosto de 2023. Empezar galería Is back Jorge Luis Pila Credit: Instagram Jorge Luis Pila Jorge Luis Pila anunció su regreso a Telemundo con esta foto que compartió desde su perfil de Instagram. "¿Alguien conoce esa pared? Feliz de volver a casa. Nos vemos pronto familia", escribió junto a la instantánea. Aunque no ha revelado detalles, se sabe que el actor cubano está realizando una participación especial en Vuelve a mí, el drama romántico que protagonizan William Levy y Samadhi Zendejas y que se graba en los estudios de Telemundo Center en Miami. 1 de 5 Ver Todo Anuncio Anuncio Confirma su éxito Tierra de esperanza Credit: TelevisaUnivision 1,466,000 televidentes (P2+) siguieron el martes el estreno de dos horas de Tierra de esperanza por Univision. Este miércoles, en su segundo capítulo, la telenovela protagonizada por Carolina Miranda y Andrés Palacios confirmó su buena acogida tras seducir a 1,522,000 televidentes (P2+), según Nielsen. El melodrama fue nuevamente la emisión más vista del día en el prime time de la televisión hispana. 2 de 5 Ver Todo ¡Qué química! Mayrín Villanueva Credit: Instagram Golpe de suerte Así lucirán Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez como la pareja protagónica del nuevo melodrama de TelevisaUnivision Golpe de suerte, cuyas grabaciones iniciaron el pasado mes de julio en México bajo la producción de Nicandro Díaz, creador de éxitos como Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte. 3 de 5 Ver Todo Anuncio Happy birthday Brandon Peniche Credit: TelevisaUnivision Brandon Peniche celebró este jueves su cumpleaños en medio de las grabaciones de Nadie como tú, telenovela de TelevisaUnivision que protagoniza junto a la joven actriz mexicana Karla Esquivel. El hijo de Arturo Peniche interpreta en esta historia a Salvador, un abogado de nobles sentimientos, íntegro, con firmes principios y entregado a luchar contra las injusticias. El melodrama se estrena en México el 14 de agosto. 4 de 5 Ver Todo Silencio, ¡se graba! Vencer la culpa Credit: Instagram Héctor Salas Ingrid Martz y Matías Novoa comparten foro de grabación en la quinta entrega de la exitosa franquicia Vencer, Vencer la culpa. Sus personajes, Camila y Pablo, son esposos y tienen fuertes enfrentamientos a lo largo de la historia. 5 de 5 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

