Jorge Luis Moreno, galán de Sabrina Seara en Mi familia perfecta: "Trabajar con alguien al que le tengas confianza y cariño no tiene precio"

Tras interpretar a ‘Chacortita’ durante las últimas tres temporadas de El señor de los cielos, Jorge Luis Moreno afronta un nuevo reto en su carrera como protagonista de Mi familia perfecta, la nueva telenovela de Telemundo que se estrena el 9 de abril a las 8 p.m., hora del Este. “Es un cambio”, confiesa el actor mexicano en exclusiva a People en Español. “La historia es muy distinta a lo que era El señor de los cielos. Creo que ha sido muy interesante la transición que he tenido que llevar desde Víctor Casillas hasta este nuevo personaje que me tocó”, agrega.

En esta telenovela, que se graba desde hace varios meses en Miami, Moreno se adentra en la piel de José María Guerrero, más conocido como ‘El Patas’. “Yo lo describiría como un personaje noble y leal cuya principal preocupación es mantener a su familia unida. Es un personaje que ha vivido experiencias muy fuertes conforme fue creciendo y que se han ido guardado ese tipo de experiencias en su personalidad”, explica.

Si bien son dos proyectos completamente diferentes, su nuevo personaje –asegura– tiene muchos puntos en común con el que interpretó en la exitosa superserie de Telemundo que encabeza Rafael Amaya.

“Los dos son una especie de seres muy impulsivos, muy torpes emocionalmente, que no pueden tener este control de las emociones y terminan desbocándose, tomando a veces decisiones muy duras”, explica Jorge Luis. “Sin embargo ‘El Patas’ es una persona más vulnerable y más noble que sí se preocupa y está muy pendiente de su familia”, matiza.

Precisamente la relación que tiene ‘El Patas’ con su familia es uno de los aspectos de su personaje con el que más se puede llegar a sentir identificado el actor.

“Yo por ejemplo no soy un hermano mayor en mi familia, pero sí soy de los mayores y me tocó crecer con hermanos menores y tener como esta responsabilidad de apoyar casi paternal y creo que es una de las características con las que más me identifico”, reconoce. “En el caso de ‘El Patas’ esta relación paternal/fraternal que tiene con sus hermanos es casi hasta patológica, en mi caso no llega a ese extremo pero sí entiendo muchas problemáticas que vive y conflictos que vive el personaje con relación a su familia”.

En esta historia Jorge Luis tiene como pareja a la actriz venezolana Sabrina Seara, con quien curiosamente ya había compartido elenco en El señor de los cielos.

“El personaje de Sabrina llega a cambiar y a darle un giro a la vida de ‘El Patas’ y a tratar de estructurar lo que es su vida, pero al mismo tiempo todo eso crea un desastre que poco a poco, conforme se desarrolle la historia, empieza a crecer y a crecer hasta que es inevitable que este personaje esté presente en su vida”, avanza.

A pesar de que en El señor de los cielos las historias de sus personajes apenas se cruzaron, el hecho de compartir durante tres años set de grabación facilitó, y mucho, la química en escena entre ambos.

“[En Mi familia perfecta] no comenzamos a trabajar inmediatamente en el rodaje, sino que fue casi como al mes cuando entramos así ya de lleno a trabajar nuestra historia. Pero desde un principio existe esta complicidad y esta química que se ha ido desarrollando a favor de los personajes en la historia. Trabajar con alguien al que le tengas confianza y le tengas cariño no tiene precio y se presta para que las cosas fluyan y salgan de la mejor manera”, comenta el actor.

No te pierdas el estreno de Mi familia perfecta el 9 de abril a las 8 p.m., hora del Este, por Telemundo.